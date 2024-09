02/10/2024 sport

Macron veste i Wildcats: partnership storica con l'Urania Basket Milano

Pavanello (Macron): l'Urania Basket Milano rappresenta lo spirito del Macron Hero

Un pezzo di storia del basket milanese entra a far parte della famiglia Macron. L'azienda italiana di abbigliamento sportivo ha annunciato una nuova partnership con l'Urania Basket Milano, club militante in serie A2 dal 2018-2019 e punto di riferimento per molti giovani appassionati di pallacanestro nel capoluogo lombardo. A partire da questa stagione, Macron fornirà game kit e abbigliamento tecnico per tutta la società, dalla prima squadra al settore giovanile.L'Urania Basket Milano vanta una storia di 72 anni, essendo stata fondata nel 1952 da un gruppo di amici dopo un viaggio negli Stati Uniti. Ispirati dalla Kentucky University, i fondatori adottarono i colori blu e rosso, il soprannome "Wildcats" e l'emblema del gatto selvatico, che ancora oggi rappresenta il simbolo della squadra.Nel corso degli anni, l'Urania ha contribuito significativamente alla crescita della pallacanestro a Milano, partendo dai campionati del Centro Sportivo Italiano fino a raggiungere la serie A2. Un traguardo storico conseguito nella stagione 2018-2019, coinciso con il trasferimento al celebre Palalido (oggi Allianz Cloud).



Gianluca Pavanello, CEO di Macron, ha commentato l'accordo: "La storia di questo club è fatta di passione, impegno, dedizione e ben rappresenta lo spirito del Macron Hero. L'Urania Basket Milano ha saputo con grande tenacia raggiungere traguardi importanti e oggi gioca alla pari con le altre squadre ai massimi livelli del basket italiano".Pavanello ha inoltre sottolineato la sintonia tra i valori del club e quelli di Macron: "Si tratta di una realtà giovane e dinamica anche se con una lunga storia alle spalle e con una filosofia che si ispira a quei valori dello sport che noi condividiamo pienamente e che siamo felici di contribuire ad esaltare attraverso i game kit e l'abbigliamento che realizzeremo per i giocatori e per tutti i tifosi degli 'wildcats'".La partnership è stata accolta con entusiasmo anche da Luca Biganzoli, AD dell'Urania Basket Milano, che ha dichiarato: "Si tratta di una partnership basata sui valori comuni, come impegno, dedizione, innovazione, competenza ed entusiasmo, per raggiungere una crescita reciproca. Una partnership vincente, che si basa su una visione di gruppo e una forte motivazione".

Questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti per entrambe le realtà. Per Macron, si tratta di un'ulteriore espansione nel mondo del basket di alto livello, consolidando la propria presenza in uno dei mercati più importanti per l'abbigliamento sportivo. Per l'Urania Basket Milano, la partnership con un marchio di prestigio come Macron offre l'opportunità di elevare ulteriormente la propria immagine e di fornire ai propri atleti e tifosi prodotti di alta qualità.La sinergia tra Macron e Urania Basket Milano promette di portare innovazione e stile nel mondo della pallacanestro italiana, unendo la tradizione e la passione di un club storico con l'expertise tecnica e il design all'avanguardia di uno dei leader nel settore dell'abbigliamento sportivo.