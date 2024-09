02/10/2024 marketing

Le app mobili dominano lo shopping online in Italia

Lázaro (Packlink): il predominio delle applicazioni mobili nell'eCommerce è innegabile. I rivenditori devono migliorare le proprie app

Lo studio condotto da Packlink, piattaforma leader nelle soluzioni logistiche, ha rivelato un cambiamento significativo nelle abitudini di acquisto online degli italiani, con le applicazioni mobili che emergono come il canale preferito per lo shopping digitale. I risultati mostrano che il 74% degli acquirenti italiani utilizza regolarmente app mobili per i propri acquisti online, mentre l'88% esprime soddisfazione per la propria esperienza complessiva di eCommerce.Questa tendenza sottolinea l'importanza crescente della tecnologia mobile nel settore dell'eCommerce, spingendo i venditori ad adattarsi rapidamente per soddisfare le esigenze dei consumatori. Le app mobili offrono numerosi vantaggi, tra cui comodità, interfacce user-friendly e un'esperienza di acquisto fluida, che le rendono particolarmente attraenti per i consumatori moderni.Noelia Lázaro, Direttrice Marketing di Packlink, ha commentato: "Il predominio delle applicazioni mobili nell'eCommerce è innegabile.



I rivenditori devono migliorare e riprogettare le proprie applicazioni mobili per soddisfare meglio le preferenze dei clienti e fornire un'esperienza di acquisto ottimizzata."



Le app mobili non solo facilitano gli acquisti, ma offrono anche ai rivenditori l'opportunità di implementare strategie di marketing mirate attraverso l'uso di notifiche push e messaggi in-app. Questo approccio personalizzato può rafforzare la fedeltà dei clienti e incoraggiare acquisti ripetuti.Nonostante l'alto livello di soddisfazione, i consumatori hanno espresso il desiderio di ulteriori miglioramenti nelle app di shopping. In particolare:





Il 21% degli intervistati vorrebbe vedere l'integrazione di un assistente virtuale per l'assistenza clienti

vorrebbe vedere l'integrazione di un per l'assistenza clienti Il 33% è interessato all'utilizzo di comandi vocali per effettuare acquisti tramite assistenti personali come Amazon Alexa o Siri

è interessato all'utilizzo di per effettuare acquisti tramite assistenti personali come Amazon Alexa o Siri Il 15% preferisce l'autenticazione biometrica per login e pagamento, come l'impronta digitale o il riconoscimento facciale

L'integrazione di queste funzionalità avanzate nelle app di shopping mobile potrebbe migliorare significativamente l'e potenzialmente aumentare le vendite.

Per i rivenditori, questi risultati evidenziano l'importanza di investire nello sviluppo e nel miglioramento continuo delle proprie app mobili. L'ottimizzazione delle app non solo per le funzionalità di base dello shopping, ma anche per incorporare tecnologie emergenti come l'AI e l'autenticazione biometrica, potrebbe diventare un fattore chiave di differenziazione nel mercato competitivo dell'eCommerce.In conclusione, lo studio di Packlink mette in luce una chiara direzione per il futuro dell'eCommerce in Italia: un'esperienza di shopping sempre più mobile, personalizzata e tecnologicamente avanzata. Per rimanere competitivi, i rivenditori dovranno abbracciare questa evoluzione, concentrandosi sullo sviluppo di app mobili che non solo soddisfino, ma superino le aspettative dei consumatori in continua evoluzione.