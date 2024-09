02/10/2024 marketing

L'evoluzione dei pagamenti B2B: il Buy Now Pay Later conquista l'Europa

Lafiosca (Opyn): il BNPL renderà le nostre imprese più agili e competitive, riducendo i rischi e aumentando la trasparenza

La rivoluzione del Buy Now Pay Later (BNPL) sta rapidamente espandendosi dal settore retail al mondo business-to-business (B2B) in Europa, come rivela uno studio pionieristico condotto da Ipsos per Opyn, piattaforma digitale leader nel Lending-as-a-Service. La ricerca, presentata durante l'incontro "I pagamenti B2B in Italia e in Europa", offre una panoramica dettagliata sulle dinamiche di adozione delle soluzioni BNPL tra le imprese di Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.Il dato più sorprendente emerge dalla percezione delle imprese europee: il 98% ritiene che le opportunità di pagamento flessibile e dilazionato offerte dal BNPL rappresenteranno il futuro dei pagamenti digitali nel settore B2B. Questa convinzione è supportata dalle proiezioni di crescita del mercato, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) previsto del 27.4% nel periodo 2024-2029 in Europa.Antonio Lafiosca, Co-Founder & Chief Operating Officer di Opyn, ha sottolineato l'importanza di questo trend: "Il Buy Now Pay Later è una leva per lo sviluppo dei pagamenti digitali tra imprese.