Domande vs risposte - Libro "L'arte di fare domande"

Edgar H. Schein e Peter A. Schein ci portano oltre le parole e l'ascolto

Spesso pensiamo che comunicare voglia dire solo "parlare", dimenticando l'ascolto e ancor più la capacità di fare domande.

Al contrario, bisognerebbe parlare meno e imparare a fare le domande giuste.

Questo atteggiamento, che presuppone una buona disposizione all'ascolto, vale per tutti ma soprattutto per i leader delle organizzazioni.

Un buon leader non deve solo saper orientare, dare direttive ed esprimere valori; ma anche capire quando è il momento di domandare e di mettersi in ascolto con umiltà. Solo così accresciamo la nostra conoscenza e creiamo rapporti solidi e di valore. Nella seconda edizione ampliata e aggiornata de L'arte di far domande, edita da gueriniNEXT, Edgar H. Schein e Peter A. Schein approfondiscono e attualizzano i principali temi di questo classico del pensiero manageriale.

L'assunto del testo è che la tecnologia, certamente indispensabile in numero processi aziendali, lascerà sempre e comunque uno spazio nel quale solo il manager, la persona, con la propria intelligenza e curiosità potrà porre le domande giuste, necessarie ad incidere nel corso dell'impresa. Occorre incentivare la specialità delle singole persone, preservandone le rispettive esperienze e distillandole nell0indirzzo manageriale che fa la differenza. Dietro ogni richiesta ed ogni risposta c'è il valore profondo di un'impresa e delle sue risorse.

