Oltre lo stipendio: i benefit aziendali conquistano i lavoratori italiani

Uribe (ADP): i benefit aziendali migliorano la qualità della vita dei lavoratori e aumentano produttività e fedeltà

Lo stipendio rimane un fattore cruciale nella valutazione di un'opportunità lavorativa, ma negli ultimi anni i benefit aziendali stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel determinare la soddisfazione e il benessere dei dipendenti. Secondo l'ultimo studio "People at Work 2024: a Global Workforce View" condotto da ADP Research su oltre 24.000 lavoratori in 18 Paesi, di cui 2.000 in Italia, emerge un quadro interessante delle preferenze dei lavoratori italiani in termini di compensazione e benefit.Il 52,7% degli italiani intervistati considera lo stipendio la motivazione più importante nel lavoro, con il 45% che si sente addirittura sottopagato. Nonostante ciò, il 53,7% dichiara di aver ricevuto un aumento nell'ultimo anno (tra l'1% e il 15%), mentre il 56% si aspetta di riceverlo nei prossimi 12 mesi.Ma cosa desiderano i lavoratori italiani oltre all'aumento di stipendio? I buoni acquisto si posizionano al primo posto tra i benefit più graditi (42%), seguiti da un pagamento una tantum per contrastare l'inflazione (35%) e da un incentivo una tantum come ferie o meriti (32%).



Marcela Uribe, general manager Southern Europe ADP, sottolinea l'importanza dei benefit aziendali: "I benefit aziendali sono vantaggi non monetari che le imprese offrono ai propri dipendenti oltre alla retribuzione economica. Questi possono variare in base alla tipologia di lavoro, al settore e alla dimensione dell'azienda, ma hanno un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita dei lavoratori e, di conseguenza, aumentare la loro produttività e fedeltà all'azienda".La Uribe aggiunge: "Se lo stipendio resta un fattore chiave, la soddisfazione lavorativa e la qualità della vita professionale dipendono sempre di più dai benefit che un'azienda è in grado di offrire. Un pacchetto di benefit ben strutturato può fare la differenza tra un lavoratore soddisfatto e motivato e uno che vede il proprio lavoro come un semplice obbligo".L'adozione di benefit o di soluzioni alternative all'aumento di stipendio porta a molteplici vantaggi: miglioramento del benessere del dipendente, aumento della fidelizzazione riconoscendo un maggiore valore al lavoratore, e creazione di un miglior equilibrio vita-lavoro.

Le aziende che comprendono l'importanza di andare oltre la retribuzione monetaria sono quelle che riescono a trattenere i talenti, creare un ambiente di lavoro positivo e ottenere i migliori risultati. In un mercato del lavoro sempre più competitivo, offrire un pacchetto di benefit attraente può rappresentare un vantaggio significativo per le aziende nella ricerca e nel mantenimento dei migliori talenti.