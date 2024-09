02/10/2024 fare

Lusso nautico senza precedenti: il megayacht Admiral Platinum 78m ridefinisce gli standard

Costantino (The Italian Sea Group): un capolavoro di design ed eleganza che lascerà un'impronta indelebile nel panorama nautico

The Italian Sea Group ha annunciato la consegna del megayacht Admiral Platinum 78m, un'opera d'arte nautica che promette di stabilire nuovi parametri di lusso nel settore. Questo straordinario yacht, frutto di una collaborazione internazionale tra studi di design di prestigio, rappresenta l'apice dell'ingegneria navale e del design contemporaneo.Il progetto ha visto la partecipazione di Lobanov Design Studio per gli esterni e Sinot Yacht Architecture & Design Studio per gli interni, mentre l'architettura navale è stata curata da Azure - Yacht Design & Naval Architecture in collaborazione con The Italian Sea Group.Giovanni Costantino, Founder e CEO di The Italian Sea Group, ha commentato: "Lo yacht Admiral Platinum è davvero un capolavoro di design ed eleganza che lascerà un'impronta indelebile nel panorama nautico e rappresenterà un punto di riferimento per gli yacht di lusso di grandi dimensioni nei prossimi anni." Ha inoltre annunciato che il Platinum sarà presentato in anteprima mondiale durante il Monaco Yacht Show dal 25 al 28 settembre, definendolo "l'evento più esclusivo ed atteso del settore nautico".



Con i suoi 78 metri di lunghezza e 6 ponti, M/Y Platinum incarna l'essenza del lusso nautico all'avanguardia. Il design fluido ed elegante degli esterni si fonde armoniosamente con interni lussuosi, creando un'esperienza di navigazione senza pari. L'attenzione meticolosa ai dettagli e la qualità superiore dei materiali utilizzati trasformano ogni momento a bordo in un'esperienza indimenticabile.Il megayacht si distingue non solo per il suo design mozzafiato, ma anche per le sue prestazioni tecniche eccezionali. Sono stati superati i valori di velocità massimi prefissati, dimostrando l'eccellenza ingegneristica e costruttiva di Admiral. Inoltre, il Platinum ha raggiunto valori altamente competitivi in termini di qualità dei dettagli, silenziosità a bordo e performance di navigazione.La presentazione al Monaco Yacht Show offrirà l'opportunità unica di esplorare da vicino questo capolavoro nautico, permettendo agli appassionati e agli esperti del settore di apprezzare in prima persona le sue straordinarie caratteristiche.Il lancio di M/Y Platinum segna un momento significativo per The Italian Sea Group, confermando la sua posizione di leader nel settore dei megayacht di lusso.

Con questo progetto, l'azienda dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e superare le aspettative, creando imbarcazioni che non solo soddisfano ma superano i desideri dei clienti più esigenti.L'Admiral Platinum 78m rappresenta un nuovo standard nel mondo dello yachting di lusso, combinando design all'avanguardia, tecnologia avanzata e artigianalità italiana di altissimo livello. La sua presentazione al Monaco Yacht Show è destinata a catturare l'attenzione dell'intera industria nautica, confermando il ruolo di The Italian Sea Group come pioniere nell'evoluzione del lusso in mare.