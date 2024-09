02/10/2024 fare

Il digitale nella gestione HSE: come Parmalat ha ottimizzato sicurezza e salute

Tosi (Parmalat): salto in avanti nella coordinazione delle attività HSE e nella sorveglianza sanitaria

Parmalat, leader mondiale nella produzione e distribuzione di alimenti per il benessere quotidiano, ha intrapreso un significativo percorso di trasformazione digitale nel campo della gestione della salute, sicurezza e ambiente (HSE). In collaborazione con Dilaxia, azienda specializzata in soluzioni digitali per il business, Parmalat ha implementato un sistema integrato per ottimizzare i processi HSE in tutta la sua complessa rete di stabilimenti e uffici distribuiti sul territorio italiano. La sfida principale di Parmalat era gestire efficacemente le attività HSE per circa 1900 dipendenti dislocati in 8 fabbriche, un centro ricerche, un magazzino, uffici commerciali e vari punti distributivi. Amedeo Tosi, RSPP e Responsabile Funzione Centrale ambiente, salute e sicurezza di Parmalat, ha evidenziato la duplice esigenza dell'azienda: "Avevamo una duplice esigenza: da un lato coordinare le attività degli stabilimenti, dall'altro una responsabilità diretta su tutto il personale che non dipende direttamente dalle fabbriche, dai magazzini e dai depositi, vale a dire circa 600 persone della rete vendita e del personale amministrativo.



"



Per rispondere a queste esigenze, Parmalat ha adottato la Suite Forwork di Dilaxia, rinominata internamente "Pegaso". Questa soluzione personalizzata ha permesso all'azienda di:



Centralizzare e integrare la gestione delle attività HSE



Automatizzare i processi di sorveglianza sanitaria, sicurezza e formazione



Migliorare la tracciabilità delle comunicazioni



Ottimizzare la gestione degli eventi indesiderati (infortuni, mancati infortuni e non conformità)



L'implementazione di Pegaso ha portato a benefici tangibili, tra cui:



Efficienza migliorata nella gestione delle attività HSE



Riduzione dei tempi per le procedure amministrative



Maggiore trasparenza in tutte le attività legate alla sorveglianza sanitaria, sicurezza e formazione



Sistema di alert automatico per non conformità e scadenze



Tosi ha sottolineato il miglioramento nella coordinazione con i medici del lavoro: "Con la sorveglianza sanitaria abbiamo fatto un sensibile salto in avanti coordinando con estrema accuratezza il lavoro dei medici che hanno apprezzato la versatilità e la semplicità del software.



"



Guardando al futuro, Parmalat sta già pianificando ulteriori sviluppi, tra cui l'introduzione della firma grafometrica sui giudizi di idoneità alla mansione. L'obiettivo a lungo termine è quello di diffondere e promuovere la cultura della sicurezza in tutta l'azienda, coinvolgendo un numero sempre maggiore di dipendenti nell'utilizzo della piattaforma. Tosi ha concluso sottolineando l'importanza della partnership con Dilaxia: "Con una normativa in continua evoluzione e un mondo del lavoro in profonda trasformazione, Parmalat è attenta all'evoluzione delle esigenze dell'organizzazione e dei lavoratori e questo potrà aprire le porte, in un prossimo futuro, a ulteriori sviluppi della Suite adottata in collaborazione con Dilaxia che si è dimostrato un Partner attento, reattivo e in grado di recepire le nostre esigenze."



Questa iniziativa di Parmalat dimostra come la digitalizzazione possa giocare un ruolo cruciale nel migliorare la gestione HSE nelle grandi aziende, portando a una maggiore efficienza, conformità normativa e, soprattutto, a un ambiente di lavoro più sicuro e salutare per i dipendenti.

L'approccio adottato da Parmalat potrebbe servire da modello per altre aziende del settore alimentare e non solo, che si trovano ad affrontare sfide simili nella gestione della salute e sicurezza su larga scala. La capacità di adattare soluzioni digitali alle specifiche esigenze aziendali, come dimostrato dalla collaborazione tra Parmalat e Dilaxia, è fondamentale per il successo di tali iniziative. Inoltre, l'enfasi posta sulla cultura della sicurezza e sul coinvolgimento dei dipendenti nell'utilizzo della piattaforma evidenzia un approccio olistico alla gestione HSE, che va oltre la mera conformità normativa per creare un vero e proprio cambiamento organizzativo. In un contesto di continua evoluzione normativa e di trasformazione del mondo del lavoro, la flessibilità e l'adattabilità delle soluzioni digitali come Pegaso diventano sempre più cruciali. La capacità di Parmalat di anticipare e rispondere a queste sfide attraverso l'innovazione tecnologica dimostra una visione strategica a lungo termine per la gestione HSE. L'esperienza di Parmalat sottolinea anche l'importanza di scegliere partner tecnologici che non solo forniscono soluzioni, ma che sono in grado di comprendere e adattarsi alle esigenze specifiche del cliente.

Questo approccio collaborativo è essenziale per garantire che le soluzioni digitali siano veramente efficaci e sostenibili nel lungo periodo. In definitiva, il caso Parmalat-Dilaxia illustra come la trasformazione digitale nel campo HSE possa portare a miglioramenti significativi in termini di efficienza operativa, conformità normativa e, soprattutto, nella promozione di una cultura della sicurezza all'interno dell'organizzazione. Questo esempio potrebbe ispirare altre aziende a intraprendere percorsi simili, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri e salutari in tutto il settore industriale.