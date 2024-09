02/10/2024 fare

Forum Banca 2024: rischi, orchestrazione e GenAi guidano il banking

IKN Italy: un'evento unico che conferma come l'innovazione sia un grosso driver del settore

Proteggere il Dato dai Cyber rischi, orchestrare la transizione sostenibile e garantire un uso etico della GenAI sono tra i temi di apertura della nuova edizione dell'evento, che prenderà il via con un confronto tra Antonio Patuelli, Presidente ABI, Mauro Pastore, Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea, e Lorenzo Bassani, Direttore Generale Mediobanca Premier, sulle diverse trasformazioni che stanno impattando il sistema bancario. Lo scenario globale sarà il focus dell'intervento dell'ospite internazionale, Gustavo Vinacua, CEO & Co-Founder Net Positive Labs, che tratterà in particolare delle sfide del pianeta, le banche e l'opportunità della sostenibilità. Tema che sarà poi ripreso analizzando il connubio innovazione e sostenibilità - per rendere eco-friendly la dematerializzazione della finanza, diffondere l'adozione di pratiche responsabili e raggiungere l'efficienza energetica delle infrastrutture digitali - nella Tavola Rotonda che coinvolgerà, tra gli altri, Felicita De Marco, Head of Group Sustainability & ESG Strategy Gruppo BCC Iccrea, e Franca Cavalieri D'Oro, Head of Sustainability FinecoBank.



L'attualissimo tema del Normal & GenAI sarà al centro dell'evento: in particolare Gianluca Formenton, Direttore Centrale Bper Banca - Head of Operations Bper Banca, e Stefano Chiarlone, Head of Finance Italy UniCredit, si confronteranno su come presidiare il rischio e la sicurezza ed evitare la distorsione nella lettura dei dati e sulle modalità per trovare l'equilibrio tra aumento delle performance e valorizzazione delle eccellenze nel rispetto dell'etica. Spazio alla tematica dell'Intelligenza Artificiale anche da punti di vista differenti, come la posizione che ricopre nel posizionare il Cliente al centro, attraverso iperpersonalizzazione di messaggi, azioni commerciali e consulenza, o il ruolo che ha l'Identità Digitale nel garantire un onboarding sicuro, lineare e nel mantenere il cliente al centro. Nel dettaglio, il dibattito verterà su come creare un onboarding sempre meno fisico che faciliti il riconoscimento a distanza della clientela e le modalità per garantire al cliente un processo lineare e comodo senza compromettere la sicurezza. L'evento sarà un'occasione per capire come conciliare la necessità di velocizzare i processi di valutazione del rischio con la Normativa Antiriciclaggio, massimizzare l'applicazione di RPA e AI in fase di controllo nei servizi a distanza e valutare i rischi e le opportunità emergenti della cooperazione tra banche e fintech in ottica AML.



Proteggere il dato 24/7 e ridurre l'esposizione alle vulnerabilità in relazione a clienti, Cloud e Terze Parti è ormai un'esigenza dell'intero settore, e non solo. Tra i diversi confronti in programma, si parlerà dell'approccio DORA e di sistemi, servizi digitali e Terze Parti: come certificare gli sviluppi applicativi, la filiera e garantire la resilienza digitale, e anche come trovare un punto di equilibrio tra democratizzazione del dato, tutela della privacy ed etica.



Promuovere la cultura finanziaria e l'inclusività dei team tra genere e generazioni è cruciale per il successo aziendale, in tutti i settori. Il dibattito verterà sulle principali strategie, dalla necessità di formazione continua per accrescere le competenze finanziarie alle politiche di parità di genere, dalla promozione della collaborazione intergenerazionale alla valorizzazione delle donne nei ruoli di governance. Per una banca a emissioni zero, è essenziale efficientare i costi sommersi di digitalizzazione e AI, calcolando l'impatto energetico delle tecnologie impiegate. Questo richiede una strategia di sostenibilità basata su dati accurati e un allineamento con fornitori che condividano gli stessi obiettivi di trasformazione sostenibile.

Infine, tra i topic dei temi analizzati, come l'introduzione dell'Euro Digitale e della Instant Payment Regulation (IPR) rivoluzionerà l'operatività quotidiana, permettendo trasferimenti di liquidità immediati. Le banche e i fornitori dovranno adattarsi rapidamente ai nuovi regolamenti, garantendo alti livelli di sicurezza senza compromettere la velocità. L'immediatezza dei pagamenti avrà un impatto significativo su frodi, costi operativi e gestione della liquidità, richiedendo un equilibrio tra convenienza per i clienti e sostenibilità operativa. Forum Banca 2024 rappresenta un'opportunità per tutti i partecipanti per ampliare il proprio Network, approfondire i temi più attuali e vivere una serie di esperienze, come il Fintech Smart Village, punto di riferimento per l'innovazione fintech, l'Excellence Area, spazio espositivo riservato all'eccellenza delle tecnologie e dei servizi per il mondo banking, e, per la prima volta, i Banking Award, momento celebrativo dei successi e punto di riferimento per l'eccellenza del settore bancario. Un premio che riflette la volonta? del mercato di promuovere l'innovazione attraverso il digitale e la tecnologia per rispondere alle esigenze del cliente moderno e migliorare le performance d'impresa.

Per informazioni sul programma: https://ikn.it/forum-banca/