Crediti Utilities: appuntamento il 1° ottobre a Milano con il CVUtilityDay

Un evento a cui non mancare per restare aggiornati rispetto alle novità di un'industry sempre più strategica nel nostro Paese

Luce e gas, acqua e telecomunicazioni: tra aumento delle tariffe e bollette insolute, la gestione dei crediti Utilities è sempre più al centro del dibattito pubblico. Al tema è dedicato il CVUtilityDay, che si terrà a Milano il 1° ottobre 2024, presso Le Village, dal titolo "Tutela dei Crediti Utilities: Modelli a Confronto". L'evento, organizzato da Credit Village in collaborazione con La Scala Società tra Avvocati, con il Patrocinio di AIGET- Associazione italiana di grossisti energia e trader ed UNIREC Unione nazionale delle imprese a tutela del credito, rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli operatori del settore, per esplorare le strategie più efficaci per la gestione e tutela dei crediti Utilities, attraverso un confronto dei diversi modelli e approcci. Dopo un'overview del mercato, a cura di Christian Faggella, Amministratore Delegato e Managing Partner di La Scala Società tra Avvocati, si farà una panoramica sullo stato dell'arte della gestione dei crediti nel settore delle utilities con un'intervista, moderata da Gianpaolo Luzzi, Direttore Editoriale di Credit Village che vedrà come protagonisti Giuseppe Alfano, Membro del Consiglio Direttivo di AIGET, Marcello Grimaldi Presidente di UNIREC e Ovidio Marzaioli, Vicesegretario Generale del Movimento Consumatori e Cofondatore e Membro del Forum UNIREC-Consumatori.





I lavori proseguono con la prima sessione dal titolo "Peculiarità dei crediti nel settore Utilities & Telco" in cui esponenti di primo piano delle aziende leader di mercato si confronteranno sulle differenze tra i vari servizi, dall'elettrico alla telefonia, dall'idrico alle pay-tv, evidenziando punti di forza e debolezza. Ampio spazio avranno le problematiche che rendono i crediti tutt'altro che certi, dalle letture di consumi presunti, ai contratti orali telefonici, ai disservizi.

Alla tavola rotonda prendono parte:

- Vittoria Agostini, Credit Manager AGN Energia;

- Ugo Maria Chirico, Co -Founder CDB Avvocati Law Firm;

- Nicola Genchi, Responsabile Business Development MBCredit Solutions;

- Luca Ottolini, Ceo Alegas - Gruppo Iren;

- Gasparino Paura, Credit Manager Global Power Plus;

- Stefano Sagripanti, Responsabile Investimenti e Board Member Credit Factor e Europa Factor.

Nella seconda sessione, intitolata "La gestione degli asset: il ruolo strategico della tecnologia", analizzeremo come l'intelligenza artificiale e l'innovazione tecnologica hanno cambiato le modalità di gestione dei crediti Utilities e come sono destinate ad impattare lo sviluppo di questo settore.



Vedremo insieme quali sono gli strumenti che possono migliorare le attività relative a crediti e gestione dei portafogli, dedicando un'attenzione particolare al ruolo strategico giocato da piattaforme IT e marketplace.

Alla tavola rotonda partecipano:

- Antonello Abis, Direttore Operativo Callmia;

- Federico Bisogni, Credit Retail Manager Gruppo Iren;

- Marco Cozzi, Country Manager Italy Qualco;

- Giuseppe Lucà, Head of Business Development Area Sydema;

- Marco Pasini, Board Chairman & Founding Partner Creditchange;

- Francesca Volpini, Head of Revenue Cycle & Credit Sky.

La terza e ultima sessione è intitolata "La gestione degli asset: il ruolo strategico dei processi". Partendo da un'analisi macroeconomica del deterioramento dei crediti nel settore utilities e telco, si esamineranno i fattori alla base dell'aumento delle insolvenze, l'impatto della crisi energetica e le tendenze degli ultimi anni. Nel corso della tavola rotonda verranno esplorati i modelli di gestione degli asset, confrontando la gestione internalizzata con quella esternalizzata e discutendo le migliori pratiche per la home & phone collection rispetto alla gestione giudiziale.



Infine, la discussione si concentrerà sulla clusterizzazione delle posizioni debitorie, la prevenzione e la gestione delle risoluzioni contrattuali, affrontando anche i reclami e i sistemi di ADR, con un'analisi delle tipologie di contestazioni sollevate dai debitori e delle procedure di mediazione e conciliazione. Ci sarà spazio anche per la presentazione di case studies e storie di successo, con una panoramica delle migliori pratiche nel settore.

A salire sul palco saranno:

- Sergio Broscritto, Credit Manager E.ON;

- Luciano Lentini, End User & Carrier Credit Manager Wind Tre;

- Vincenzo Pappalardo, Chief Operating Officer ISSIMA Energia;

- Marco Picecchi, Deputy CEO & Head of Credit Collection Department AZ Info&Collection;

- Alberto Sondri, Executive Director CRIBIS Credit Management;

- Davide Villa, Direttore Generale Bluenergy Group.

La mattinata si concluderà con il consueto momento dedicato al networking per creare nuove connessioni professionali e sinergie, presupposti per future collaborazioni.



