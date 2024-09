02/10/2024 economia

Il Bitcoin si prepara a una nuova ripresa?

Silenskyte e Heimann (WisdomTree) analizzano ottimistiche prospettive per il mercato delle criptovalute

Diverse tendenze determinanti stanno convergendo. Collettivamente, queste delineano prospettive promesse per il mercato delle criptovalute nella seconda metà del 2024. L'aumento dell'adozione istituzionale testimonia una maggiore fiducia e partecipazione da parte delle principali istituzioni finanziarie, aprendo le porte a nuove fonti di domanda. L'interesse istituzionale per i token più grandi sta accelerando, sostenuto da veicoli regolamentati come gli ETP. La riduzione dei bitcoin di nuova emissione in seguito al recente dimezzamento ha determinato una contrazione dell'offerta disponibile per soddisfare tale domanda. Inoltre, un contesto caratterizzato da tassi di interesse più accomodanti potrebbe attirare un maggior numero di investitori in cerca di esposizioni risk-on, sostenendo i prezzi delle criptovalute con maggiori investimenti. Infine, le innovazioni e l'aumento dell'attività stanno portando a una maggiore adozione delle blockchain decentralizzate, favorendone la crescita e inserendole nel tessuto della nostra società.



Se tutte queste tendenze convergeranno, le criptovalute potrebbero ricevere una spinta significativa che le condurrà a un nuovo mercato rialzista entro fine anno.



L'impatto delle mosse macroeconomiche



Un'area fondamentale che influenza i cicli di mercato è l'impatto delle politiche macroeconomiche. In passato, una maggiore liquidità nel sistema finanziario e tassi delle banche centrali più bassi hanno favorito i prezzi delle criptovalute, come dimostra la Figura 1. Se osserviamo il periodo in cui i tassi di interesse erano bassi durante la pandemia di COVID-19, vediamo che i prezzi delle criptovalute erano alle stelle. La Federal Reserve (Fed) statunitense ha iniziato a tagliare con decisione i tassi d'interesse in virtù del miglioramento delle prospettive sull'inflazione. Questo potrebbe generare un ulteriore flusso di capitali verso gli asset di rischio, dato che, con la riduzione del tasso privo di rischio dei titoli di Stato USA, gli investitori puntano a un livello più alto del relativo spettro per ottenere rendimenti positivi per il portafoglio.





Gli eventi di dimezzamento del bitcoin, che si verificano all'incirca ogni quattro anni, sono gli fattori chiave dei cicli di mercato delle criptovalute. L'ultimo è avvenuto ad aprile 2024 e ha ridotto l'offerta di bitcoin di nuova emissione da 6,25 a 3,125 per blocco. I dimezzamenti continueranno per decenni, fino a quando non si raggiungerà l'offerta massima di 21 milioni di bitcoin nel 2140 circa. In circolazione ci sono approssimativamente 19,7 milioni di bitcoin (quasi il 97% dell'offerta totale), con un milione o più ormai persi per sempre. Sulla scia degli eventi di dimezzamento, la maggiore pressione dell'offerta ha storicamente prodotto un'azione positiva sui prezzi, generando cicli di crescita.



Ethereum



Qualche mese fa, l'aggiornamento Dencun di Ethereum ha permesso alle soluzioni layer 2, tra cui Base, Optimism e Arbitrum, di liquidare le transazioni in modo più veloce ed economico utilizzando la relativa blockchain. L'aggiornamento è fondamentale per la scalabilità di Ethereum, che ha dovuto affrontare la concorrenza di blockchain emergenti con funzionalità simili, in particolare Solana.







Solana



Anche Solana si sta preparando ad aggiornamenti significativi, tra cui quello del software Firedancer nel 2025, che le permetterà di elaborare più di un milione di transazioni al secondo. Più di recente, Solana ha registrato una crescita significativa del coinvolgimento degli utenti, superando quello di Ethereum, anche se gran parte della stessa è stata determinata dallo scambio di meme coin sugli exchange decentralizzati. Sebbene le meme coin non siano il caso d'uso più produttivo, operazioni più economiche e veloci consentono una maggiore sperimentazione e innovazione, favorendo lo sviluppo di nuove applicazioni e tecnologie e promuovendo una maggiore adozione da parte degli utenti

Andando oltre le meme coin e passando a un caso d'uso più istituzionale, il settore degli asset tokenizzati si sta rivelando molto promettente. La tokenizzazione di asset tradizionali su blockchain è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, iniziando principalmente con le stablecoin USD tokenizzate. Da allora sono emersi diversi asset (tra cui materie prime, reddito fisso, azioni e immobili) che hanno dato il via alla transizione da un ecosistema finanziario basato su fogli di calcolo a uno alimentato dalle blockchain.



Questi rappresentano solo alcuni dei modi in cui le innovazioni tecnologiche trasformano il panorama degli asset digitali. Mentre Ethereum rimane la piattaforma dominante di smart contract, dove si svolge la maggior parte dell'attività "primaria", l'aumento dell'utilizzo di Solana è indice di un ambiente competitivo in grado di favorire rapidi progressi. I miglioramenti in termini di scalabilità ed efficienza sono un esempio lampante di come queste innovazioni promuovano una maggiore crescita e attività. L'espansione di applicazioni come gli asset tokenizzati, la finanza decentralizzata e altre soluzioni basate su blockchain sottolineano il significativo potenziale di crescita del settore.



L'istituzionalizzazione del mercato cripto



Nel 2024, il bitcoin ha raggiunto diversi traguardi importanti, inserendosi nella finanza tradizionale e acquisendo una maggiore istituzionalizzazione. All'inizio dell'anno, il lancio di ETP (exchange-traded product) spot su bitcoin negli Stati Uniti ha attratto afflussi record, segnando una tappa significativa per la maturità di questa asset class.

A seguire, nell'estate del 2024, gli USA hanno visto l'approvazione degli ETP sull'ether, che hanno generato ingenti flussi nelle prime settimane. Nel complesso, lo spazio globale degli ETP su criptovalute ha registrato afflussi netti pari a oltre 16 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno. La valanga di asset confluiti in questi prodotti nel corso dell'anno sottolinea la tendenza all'adozione e la popolarità degli ETP come strumento per accedere a questa asset class nascente e in rapida crescita. Tali veicoli di investimento regolamentati offrono facilità di accesso senza gli oneri di conformità e tecnologia legati alla gestione di wallet e chiavi private, dando fiducia e serenità agli investitori di questo spazio sconosciuto.

In tutto il mondo, ora che gli investitori hanno a disposizione modalità regolamentate per accedere a esposizioni spot al bitcoin e ad altre criptovalute, la tendenza all'adozione istituzionale è chiaramente in corso.