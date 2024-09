02/10/2024 digital

L'evoluzione di Salesforce: Agentforce rivoluziona l'AI per le imprese

Benioff (Salesforce): Vogliamo essere i primi a darvi il benvenuto nel futuro

La conferenza Dreamforce 2024 di Salesforce ha segnato l'inizio di una nuova era per i clienti dell'azienda, incentrata su Agentforce, una piattaforma che introduce l'AI agentica nelle operazioni di vendita e servizio delle imprese. Marc Benioff, co-fondatore e CEO di Salesforce, ha aperto l'evento dichiarando: "Vogliamo essere i primi a darvi il benvenuto nel futuro, e consideriamo la nostra piattaforma Salesforce come 'il vostro futuro as a service'". Agentforce rappresenta la terza ondata dell'AI secondo Benioff, consentendo alle aziende di implementare agenti autonomi capaci di analizzare dati, prendere decisioni e agire senza intervento umano. Questa innovazione si inserisce in un trend emergente nel settore enterprise, con Salesforce che si unisce a concorrenti come ServiceNow nell'offrire soluzioni di AI agentica. La piattaforma Agentforce include Agent Builder, uno strumento low-code che, insieme a Model Builder e Prompt Builder, permette ai clienti di creare e personalizzare rapidamente i propri agenti AI.



Un esempio concreto presentato durante la conferenza è stato quello di Saks Fifth Avenue, che ha sviluppato e implementato il suo agente Agentforce, chiamato Sophie, in soli sette giorni. Per supportare l'ecosistema Agentforce, Salesforce ha annunciato l'Agentforce Partner Network, che offre estensioni per integrare prodotti di terze parti nelle azioni complesse richieste agli agenti AI. Tra i partner di lancio figurano Amazon Web Services, Box, Google Cloud, IBM, Workday e Zoom. Al cuore della nuova offerta di Salesforce c'è Data Cloud, definita come "il battito cardiaco della piattaforma Salesforce e il fondamento di Agentforce". Benioff ha rivelato che Data Cloud elabora 767 trilioni di record al mese, e tutte le app Salesforce Customer 360 sono state riscritte per operare su questa infrastruttura. Salesforce ha anche presentato nuove funzionalità per Data Cloud, tra cui il supporto migliorato per dati non strutturati, un modello di dati semantico standardizzato, capacità di ricerca avanzate e attivazioni di dati in tempo reale.



L'integrazione dell'AI si estende anche a Slack, con Agentforce for Slack che permette la collaborazione tra umani e AI all'interno dei canali di comunicazione. Nuove funzionalità includono canali Salesforce in Slack, un'interfaccia utente rinnovata per gli agenti e la possibilità di interagire con agenti di terze parti. Per sostenere l'innovazione nel campo dell'AI, Salesforce Ventures ha annunciato un nuovo fondo AI da 500 milioni di dollari, portando l'impegno totale dell'azienda nell'innovazione AI a 1 miliardo di dollari negli ultimi 18 mesi. Infine, per affrontare il divario di competenze nell'AI, Salesforce offrirà gratuitamente la sua formazione e certificazioni AI sulla piattaforma di apprendimento online Trailhead fino alla fine del 2025. L'azienda mira a raggiungere 100.000 nuovi studenti attraverso questa iniziativa, che rappresenta un investimento di 50 milioni di dollari nella crescita delle competenze AI. Con queste novità, Salesforce si posiziona all'avanguardia nell'integrazione dell'AI nelle soluzioni enterprise, offrendo ai suoi clienti strumenti avanzati per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.

Brian Millham, presidente e chief operating officer di Salesforce, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative: "L'avvento dell'AI e degli agenti rappresenta il più grande cambiamento tecnologico della nostra generazione e cambierà radicalmente il modo in cui le persone lavorano. Dobbiamo assicurarci che tutti siano dotati delle competenze necessarie per avere successo in questo nuovo mondo dell'AI". Un'ulteriore novità annunciata durante la conferenza è Salesforce Foundations, disponibile da subito, che offre ai clienti che utilizzano le edizioni enterprise di Sales Cloud o Service Cloud l'accesso gratuito alle funzionalità di Sales, Service, Marketing, Commerce e Data Cloud, il tutto in una nuova interfaccia utente migliorata. Gli agenti Agentforce saranno aggiunti a questo pacchetto entro la fine dell'anno. È importante notare che Salesforce Foundations presenta alcune limitazioni: è soggetto a disponibilità regionale, le campagne email sono limitate a 2.000 invii al mese, include 10.000 crediti di segmentazione e attivazione Data Cloud, si applicano le tariffe di transazione di Commerce Pay Now e sono in vigore limiti di credito gratuito per Data Cloud.

Questa mossa strategica di Salesforce mira a rendere più accessibili le sue tecnologie avanzate a un maggior numero di clienti, promuovendo al contempo l'adozione di soluzioni AI all'interno delle organizzazioni. L'approccio olistico di Salesforce all'innovazione AI - che comprende lo sviluppo di nuove tecnologie, investimenti in startup promettenti, formazione gratuita e offerte più accessibili - dimostra l'impegno dell'azienda nel plasmare il futuro del lavoro e delle interazioni aziendali. Con Agentforce e le altre innovazioni presentate al Dreamforce 2024, Salesforce si posiziona come un leader nella trasformazione digitale guidata dall'AI, offrendo alle aziende gli strumenti necessari per adattarsi e prosperare in un panorama tecnologico in rapida evoluzione. Mentre il settore tecnologico continua a evolvere a un ritmo vertiginoso, sarà interessante osservare come le aziende adotteranno e integreranno queste nuove soluzioni AI nelle loro operazioni quotidiane, e come questo influenzerà la produttività, l'efficienza e l'esperienza del cliente nel prossimo futuro.