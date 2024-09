02/10/2024 digital

Il futuro dell'ERP: AI integrata e focus sull'esperienza utente

Chisham (Oracle Netsuite): rispondere alle sfide del mercato con innovazioni mirate alle PMI

Abbiamo incontrato James Chisham, Vice President Product Management di Oracle NetSuite, per comprendere come una soluzione come Oracle Netsuite sta andando a indirizzare soprattutto le piccole e medie imprese verso strumenti ERP che offrono molteplici soluzioni e al tempo stesso una facilità di utilizzo.



Quali sono le principali novità per quanto riguarda i prodotti NetSuite?



Abbiamo fatto molti annunci questa settimana, ovviamente l'AI è importante e l'abbiamo inclusa tra gli annunci. Ma ciò che vogliamo davvero trasmettere è che abbiamo una suite di prodotti che i clienti possono utilizzare in base alle esigenze della loro attività. Abbiamo capacità di successo specifiche per verticali e industrie, perché vogliamo davvero assicurarci che i clienti possano utilizzare la soluzione. C'è molto da offrire, e la nostra visione è far sì che le persone inizino a usare NetSuite per alcune funzionalità e poi intraprendano un percorso per utilizzare altre parti di NetSuite man mano che la loro attività cresce ed espande.







Come state integrando l'intelligenza artificiale nei vostri prodotti, specialmente per le piccole e medie imprese?



La nostra visione è che l'AI dovrebbe essere parte integrante del sistema, non qualcosa da aggiungere separatamente.



Stiamo esaminando i flussi di lavoro e le attività che gli utenti svolgeranno nel sistema. Ad esempio, abbiamo parlato questa settimana della gestione delle eccezioni finanziarie, che è qualcosa che tutte le organizzazioni vorrebbero utilizzare. Per noi, avere l'AI che esamina queste cose è un modo per permettere alle persone di utilizzare l'AI senza dover passare a un altro sistema o costruire qualcosa da integrare in NetSuite. Vogliamo renderlo davvero molto semplice e diretto. Con funzionalità come "Ask Oracle", stiamo cercando di offrire un'interazione in linguaggio naturale, dove gli utenti possono semplicemente fare una domanda al sistema e ottenere una risposta, senza dover entrare nei dettagli.







Nell'evoluzione dei vostri prodotti, quanto ascoltate i feedback dei clienti e quali sono le principali richieste che ricevete?



Molte delle richieste riguardano l'usabilità e l'esperienza utente. Abbiamo annunciato la nuova interfaccia utente. Pensiamo che sia davvero importante che le persone si coinvolgano con il sistema; l'adozione è fondamentale, sia che si stia passando a un nuovo sistema ERP o che lo si stia utilizzando per la prima volta.