Adriano Meloni (Sphere Italia): è necessario indirizzare il mercato verso prodotti ecosostenibili

Il mercato chiede prodotti biodegradabili e compostabili anche se va ancora educato

Non solo tendenze, non solo marketing, ma possiamo dire che finalmente l'attenzione a prodotti ecosostenibili è stata sdoganata. Sembrava un obiettivo difficile da raggiungere, ma oggi qualsiasi ricerca ci racconta che la sensibilità si è sviluppata, ma anche che c'è molto ancora da fare. Abbiamo intervistato Adriano Meloni, AD di Sphere Italia, per capire come la sua azienda sta cambiando, in modo concreto.



Imballaggi sostenibili: qual è la vostra strategia e vantaggio competitivo?



La sostenibilità è il filo conduttore di tutte le azioni di Sphere Italia. Uno stesso sentire accomuna le quattro aziende del gruppo: la ricerca di energia, materie prime, ed imballaggi sempre più rispettosi dell'ambiente e in grado di indirizzare il mercato verso materiali ecosostenibili. Flexopack, ad esempio, è leader di mercato nello sviluppo e commercializzazione di packaging biodegradabile e compostabile e i suoi prodotti sono frutto di un'attenta ricerca e sviluppo di elementi costitutivi che vivono nel ciclo di vita virtuoso.



Il vostro Comitato per la Sostenibilità include figure di spicco del panorama politico e imprenditoriale italiano.



Come influisce questa composizione sulle vostre decisioni aziendali in materia di ESG?



I componenti del nostro Comitato per la Sostenibilità apportano un contributo molto importante perché le loro competenze e conoscenze del territorio, della legislazione e dell'ambiente ci indirizzano verso attività sempre più focalizzate alla necessità di preservare il nostro pianeta, il nostro panorama sociale, nonché il nostro patrimonio culturale. Ogni tre mesi, infatti, il Comitato verifica lo stato dei lavori in essere e suggerisce l'implementazione di progetti specifici, lungo tutta la catena del valore, così da proseguire verso una crescita sempre più sostenibile in tutti gli ambiti di ESG.







Il bilancio di sostenibilità: voi l'avete pubblicato prima che fosse obbligatorio. Quali vantaggi ha portato questa scelta e come pensate di evolverlo nei prossimi anni?



Il bilancio di sostenibilità lo pubblicheremo ufficialmente nel 2025 sul 2024, un anno in anticipo.



Il mercato si sta orientando sempre più verso prodotti compostabili e biodegradabili: è solo una tendenza?



Non si tratta di una tendenza, ma di una necessità per il nostro pianeta e per la sopravvivenza delle generazioni future.



Il mondo imprenditoriale sta prendendo sempre più coscienza che bisogna intervenire con i fatti per migliorare le condizioni del nostro territorio e i consumatori si stanno rendendo conto di quanto sia doveroso intraprendere scelte "diverse" per tentare di preservare il nostro ecosistema dagli effetti dell'innalzamento della temperatura globale.



Quanto è importante la qualità?



La qualità è una prerogativa irrinunciabile per i nostri prodotti. Per garantirsi la fiducia dei consumatori bisogna essere in grado di offrire qualcosa che risponda in modo eccellente alle esigenze del mercato ed è per questo che offriamo prodotti funzionali, efficaci, durevoli che siano in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.



L'educazione del consumatore è una parte importante della vostra strategia: perché è così importante?



Educare il consumatore, ad esempio, a un utilizzo senza sprechi, al corretto smaltimento degli imballi o al riutilizzo dei prodotti è un modo per condividere i nostri valori aziendali basati su un'azione imprenditoriale responsabile dell'ambiente che la circonda, ma anche degli effetti del suo operato sulla stessa.

Condividere i nostri valori con i consumatori consolida il rapporto di fiducia con essi.