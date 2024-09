25/09/2024 sport

Quando il calcio incontra la tecnologia: AC Milan e Dyson uniscono le forze

Oettle (AC Milan): insieme, puntiamo a spingerci oltre i limiti di ciò che possiamo ottenere

AC Milan e Dyson, due colossi nei rispettivi settori, hanno annunciato una nuova collaborazione strategica che promette di ridefinire gli standard di eccellenza nel mondo dello sport e della tecnologia. Questa partnership unisce due brand iconici, entrambi rinomati per la loro incessante ricerca dell'innovazione e la capacità di superare i confini convenzionali. La collaborazione si basa su valori condivisi quali passione, innovazione, qualità e un impegno costante verso il miglioramento continuo. Questi principi non solo guidano le operazioni quotidiane di entrambe le organizzazioni ma rappresentano anche la visione a lungo termine che le accomuna. AC Milan, con la sua storia di successi e il suo spirito senza tempo sia in campo che fuori, si allinea perfettamente con Dyson, nota per la sua capacità di innovare costantemente nel settore tecnologico, creando soluzioni all'avanguardia che migliorano la vita quotidiana delle persone. Un elemento chiave di questa partnership saranno le nuove cuffie Dyson OnTrac?, con cui Dyson fa il suo ingresso ufficiale nel mondo dell'audio.