25/09/2024 marketing

Fashion online: crescita quadrupla rispetto al retail tradizionale nel 2024

Liscia (Netcomm): I brand della moda oggi non possono più prescindere dal digitale

Il mercato online della moda sta registrando una crescita impressionante, superando di gran lunga il settore retail tradizionale. Secondo le ultime analisi, nel 2024 il canale online del fashion segnerà un incremento del 12,5%, quattro volte superiore alla crescita del 3% prevista per il mercato retail complessivo del settore.Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, ha commentato: "I dati e i trend che abbiamo osservato oggi dimostrano che i brand della moda oggi non possono più prescindere dal digitale. Il settore del Fashion è caratterizzato da un'incidenza degli acquirenti online stabile tra il 33% e il 36% ed è dominato dalla generazione dei Millennials, che costituisce circa il 40% di tutte le vendite di moda online."



Questi dati emergono dall'undicesima edizione di Netcomm Focus Fashion & Lifestyle, un evento che ha coinvolto oltre 1.500 professionisti del settore per esplorare come le aziende del Fashion & Lifestyle stiano investendo in tecnologie avanzate per cogliere le opportunità offerte dall'innovazione.



Tra i driver fondamentali che determinano la crescita degli acquisti online nel settore fashion, spiccano:





Assortimento e ampiezza del catalogo (38%)

Prezzo (35,6%)

Resi veloci ed efficienti (26,9%)

La ricerca di Netcomm evidenzia come le aziende italiane stiano investendo massicciamente per migliorare l', concentrandosi in particolare sull'ampia scelta (determinante per il 38% degli acquirenti) e sull'acquisto facile, veloce ed efficiente (determinante per il 27,7% degli utenti).Un aspetto interessante riguarda l'adozione dell'nel settore retail italiano. Secondo Netcomm, i retailer italiani stanno già sfruttando l'AI per analizzare le prestazioni del negozio e le tendenze di consumo, ottimizzare le strategie pubblicitarie, gestire gli inventari e supportare l'interazione con i clienti.Liscia sottolinea: "L'omnicanalità e l'integrazione di tecnologie avanzate si presentano come sfide critiche per i brand di moda nel 2024, ma anche come elementi essenziali per garantirsi la fiducia dei clienti e mantenere margini di profitto adeguati.

"

Il report evidenzia anche l'importanza crescente deinel settore fashion online. In Europa, il 29% delle vendite fashion online passa attraverso i marketplace, con l'Italia che, insieme al Belgio, registra il maggior numero di vendite tramite questo canale.Infine, laemerge come un elemento cruciale nella pianificazione strategica delle aziende fashion. Il contrasto tra modelli di business come il Second Hand e il Fast Fashion è sempre più evidente, con un numero crescente di consumatori che dichiarano di voler evitare l'acquisto di brand che non adottano pratiche sostenibili.