25/09/2024

L'evoluzione delle PMI italiane: la chiave è nel management - Libro "Trasformazione aziendale"

Carminati, Farinella e Gnoato: percorsi di management per rinnovare le aziende imprenditoriali

In Italia tre imprese su quattro sono controllate da una persona o da una famiglia. Il modello imprenditoriale presenta grandi pregi, ma spesso anche fragilità che riguardano il ruolo della famiglia nell'impresa, la transizione generazionale, la resilienza alle crisi economiche e la competizione con grandi aziende internazionali. Affrontare queste fragilità richiede un sostegno adeguato e specifiche politiche di supporto a tale tipologia di impresa. Ma come si trasforma un'azienda imprenditoriale? Come si creano una strategia di lungo periodo e dei percorsi di management in grado di realizzarla con il controllo delle prestazioni? Come beneficiare di una cultura del team snella e agile? E come lo si fa rispettando le specificità dell'azienda e senza deprimere la sua creatività? Di tutto questo si occupa l'interessante scritto Trasformazione aziendale. Percorsi di management per rinnovare le aziende imprenditoriali italiane, di Bruno Carminati, Emanuele Farinella e Fabio Gnoato edito da GueriniNEXT. Il testo propone soluzioni adatte a tutte le piccole e medie imprese, immediatamente praticabili e replicabili.