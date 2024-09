25/09/2024 idee

Economia europea in stallo: il rapporto Draghi e le sfide politiche

Lennkh-Yunus e Marly (Sovereign & Public Sector): riforme strutturali urgenti per la competitività europea

Il recente rapporto Draghi sulla futura competitività dell'Europa ha messo in luce l'urgente necessità di riforme strutturali per stimolare la crescita e invertire la tendenza alla bassa produttività degli ultimi 20 anni. L'ex Primo Ministro italiano Mario Draghi ha delineato una serie di sfide che l'Europa deve affrontare, tra cui il crescente divario tecnologico e infrastrutturale digitale, la frammentazione del mercato unico e dei capitali, il declino della popolazione in età lavorativa e la necessità di bilanciare la decarbonizzazione con gli obiettivi di competitività, garantendo al contempo la sicurezza europea in un contesto geopolitico volatile.Per affrontare queste sfide, il rapporto sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione a livello europeo in materia di politiche fiscali, commerciali, energetiche e di politica estera, accompagnata da significativi investimenti pubblici e privati. Draghi stima che siano necessari investimenti annuali aggiuntivi di circa 750-800 miliardi di euro, pari a circa il 4,5% del PIL dell'UE-27.



La sfida principale rimane il finanziamento di questi investimenti, con i responsabili politici europei ancora divisi sulla ripartizione delle responsabilità tra livello nazionale e comunitario.Il panorama politico in Francia e Germania rappresenta un ostacolo significativo all'implementazione delle riforme proposte. In Francia, l'incertezza politica persiste dopo le elezioni anticipate di luglio, con dubbi sulla capacità del nuovo primo ministro di formare un governo stabile in grado di ridurre il deficit di bilancio e attuare riforme strutturali. In Germania, il successo dei partiti populisti di estrema destra e sinistra in Turingia e Sassonia evidenzia la frammentazione del panorama politico, indebolendo la coalizione di governo e riducendo le probabilità di stimoli economici e riforme.La produttività divergente in Europa riflette diverse fasi di sviluppo economico. Il divario di produttività tra l'Europa meridionale e gli Stati Uniti si è ampliato negli ultimi 25 anni, rendendo cruciale l'attuazione completa e tempestiva delle riforme e degli investimenti del Next Generation EU, in particolare in Italia e Spagna.



Anche l'Europa nord-occidentale ha visto aumentare il divario di produttività rispetto agli Stati Uniti, ma questo si annulla se si considera il totale delle ore lavorate, suggerendo che il problema è più legato al minor numero di ore lavorate che alla produttività individuale.Le tendenze demografiche sfavorevoli rendono critici i guadagni di produttività e i flussi migratori in entrata. Mentre gli Stati Uniti prevedono un aumento della popolazione in età lavorativa grazie all'immigrazione netta, l'Europa, in particolare Germania, Italia e Spagna, non riesce a compensare il declino naturale della popolazione in età lavorativa con i flussi migratori. Questo sottolinea l'importanza crescente dei guadagni di produttività come motore della crescita economica.In conclusione, il rapporto Draghi evidenzia la necessità di azioni decisive per migliorare la competitività e la crescita europea. Tuttavia, le sfide politiche interne e le divergenze economiche tra i paesi membri rappresentano ostacoli significativi all'implementazione delle riforme proposte. La capacità dell'Europa di superare queste sfide e di adattarsi alle mutevoli dinamiche globali sarà cruciale per il suo futuro economico.