Supporto alle PMI: SACE e WIP Consulting lanciano WAAM per l'internazionalizzazione

Allara (SACE): Puntiamo a supportare 65mila PMI entro il 2025 nei loro progetti di crescita sostenibile

SACE annuncia una nuova collaborazione strategica con WIP Consulting, brand del gruppo Sinergia, per potenziare la competitività internazionale delle PMI italiane. Al centro di questa partnership c'è WAAM (WIP Audit Assessment Model), un innovativo algoritmo con copyright che promette di rivoluzionare l'approccio delle piccole e medie imprese all'internazionalizzazione.Roberto Allara, Head of Sales PMI SACE, ha dichiarato: "Oggi supportiamo 51mila PMI italiane nei loro progetti di investimento e crescita sostenibile in Italia e nel mondo e contiamo di raggiungerne 65 mila entro il 2025, aiutandole a sviluppare la competitività internazionale anche grazie a partnership come questa."



WAAM si configura come un check up aziendale avanzato che analizza in profondità gli elementi di competitività dell'azienda e del prodotto, verificando le competenze in materia di internazionalizzazione. Questo strumento consente di delineare strategie di business fattibili, generando un rating delle capacità dell'azienda di affrontare i mercati globali.