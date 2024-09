25/09/2024 fare

L'idrogeno verde al centro della strategia per il cambiamento: innovazione e sfide future

Bricchi (Brian and partners): l'idrogeno è chiave per la decarbonizzazione, ma va integrato con altre fonti energetiche

Brian and partners si conferma protagonista nel settore dell'idrogeno, partecipando per il terzo anno consecutivo alla Hydrogen Expo, il più grande evento italiano dedicato a questa fonte energetica. L'azienda ha dimostrato un impegno costante nel settore, sviluppando competenze di nicchia e rafforzando la propria posizione sul mercato. Nel 2023, Brian and partners ha ottenuto un importante riconoscimento come azienda "astronascente" per la sua innovazione e capacità di anticipare le esigenze del mercato. Uno dei progetti più ambiziosi è stato realizzato in collaborazione con Unical e R2, con l'installazione di un container per la produzione di idrogeno green, completamente autosufficiente, in Piazza Cavalli a Piacenza nel maggio 2023. Andrea Bricchi, CEO di Brian and partners, ha sottolineato l'importanza dell'idrogeno come elemento chiave per il futuro della decarbonizzazione e della transizione energetica. "L'idrogeno è senz'altro uno dei temi da affrontare per il futuro," afferma Bricchi, "ma non possiamo trattarlo in modo indipendente dal discorso della mobilità elettrica, delle energie rinnovabili, e dobbiamo trovare una giusta coniugazione con le fonti tradizionali, tra cui gli idrocarburi".







Questa visione integrata e strategica ha permesso a Brian and partners di sviluppare relazioni con società leader mondiali nel settore energetico, posizionandosi come uno dei player più riconoscibili nel panorama italiano. Oltre al settore dell'idrogeno, l'azienda è protagonista nella valorizzazione delle reti di distribuzione del gas, con particolare riferimento al calcolo del VIR e dell'asset municipalizzato. Sviluppa sempre più progetti nel campo delle energie rinnovabili e nella creazione di software proprietari, oltre a operare nell'ambito degli algoritmi predittivi e dell'AI, sia in campo ingegneristico che finanziario. In prospettiva futura, l'azienda sta valutando l'impianto di un sito produttivo per sviluppare ulteriormente prodotti di nicchia ad alto valore aggiunto, nel settore dell'energia e dell'idrogeno, consolidando così la sua posizione come innovatore in un mercato in rapida evoluzione. Bricchi ha anche espresso le sue preoccupazioni per l'Europa nel contesto globale, dopo aver analizzato il rapporto di Mario Draghi sulle prospettive dell'Unione Europea.

"Le implicazioni per il futuro dell'Europa sono preoccupanti," sostiene, evidenziando come il documento riveli un'Europa intrappolata in una spirale di inefficienza e frammentazione, che la pone in netto svantaggio rispetto a USA e Cina. Il CEO è particolarmente critico sull'allocazione delle risorse per la ricerca e sviluppo (R&D), giudicata insufficiente e mal coordinata. "Il budget federale europeo è solo una frazione di quello americano," osserva, indicando come questo contribuisca al declino significativo in settori strategici come energia, trasporti, digitale, difesa e aerospazio. Riguardo al futuro dell'auto elettrica, Bricchi esprime un parziale disaccordo con Draghi: "Non credo che rappresenti il futuro" dichiara, sostenendo che l'Europa avrebbe dovuto puntare sulle sue numerose eccellenze nel settore automobilistico, per sviluppare motori ibridi (con i carburanti tradizionali compendiati dall'elettrico e dallo stesso idrogeno).