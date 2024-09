25/09/2024 fare

Il mercato EGM: 12 nuove quotazioni nei primi 7 mesi del 2024

Coppola (BDO Italia): i primi 7 mesi del 2024 testimoniano una resilienza del mercato EGM

Il segmento Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana ha mostrato una notevole resilienza nei primi sette mesi del 2024, secondo l'ultimo studio condotto da BDO Italia. Nonostante un clima di cautela iniziale, il mercato ha registrato un'accelerazione nel secondo e all'inizio del terzo trimestre, con 12 nuove quotazioni al 31 luglio, in linea con le 13 registrate nello stesso periodo del 2023.Il listino EGM ha raggiunto quota 210 società con una capitalizzazione totale di € 8,6 miliardi, segnando un aumento rispetto agli € 8,1 miliardi di fine 2023. Il capitale raccolto dalle nuove matricole in sede di IPO ha toccato i € 140,7 milioni, con una raccolta media di circa € 11,7 milioni per società, in aumento dell'87,9% rispetto al dato di fine 2023.L'analisi regionale evidenzia Toscana, Campania e Lombardia come le regioni più attive, con 7 IPO su 12 e un capitale raccolto di € 81 milioni.



Dal punto di vista settoriale, il comparto "Industrials" domina con il 37% della capitalizzazione totale di mercato, seguito dal "Technology" con il 17%.Un dato significativo emerge dall'attenzione alle tematiche ESG: 74 società quotate su EGM (36,8% del totale) pubblicano un'informativa di sostenibilità, con i settori "Industrial" e "Technology" in prima linea.Manuel Coppola, Partner Audit & Capital Markets di BDO Italia, commenta: "Il primo taglio dei tassi di interesse dal 2016, attuato dalla BCE nello scorso mese di giugno con l'obiettivo di affrontare le sfide economiche in corso nell'Eurozona, dovrebbe essere seguito da altri e riportare quindi gli investitori a guardare con più favore il mercato dell'equity rispetto al debito". Coppola aggiunge: "I primi 7 mesi del 2024 testimoniano una resilienza del mercato EGM, già dimostrata negli ultimi anni, che resta una piattaforma di capitali unica per aziende di varie dimensioni accomunate da progetti ambiziosi di crescita".Lo studio di BDO Italia sottolinea come, nonostante le sfide macroeconomiche come l'inflazione e i tassi di interesse elevati, il mercato EGM continui a rappresentare un'opportunità attraente per le PMI italiane.

La crescita della capitalizzazione media e l'aumento della raccolta media per IPO indicano una fiducia crescente degli investitori verso questo segmento di mercato.L'eterogeneità settoriale delle nuove quotazioni conferma inoltre la versatilità dell'EGM come strumento di sviluppo per aziende operanti in diversi ambiti produttivi. La crescente attenzione alle tematiche ESG, anche in assenza di obblighi normativi, dimostra una maturità e una consapevolezza in aumento tra le società quotate su questo segmento.