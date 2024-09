25/09/2024 fare

Cloud e AI rivoluzionano la gestione documentale: RPLT sceglie NetDocuments

Gilardi (RPLT): NetDocuments si è distinta per esperienza consolidata nel cloud e solide garanzie di sicurezza

Lo studio legale e contabile RP Legal & Tax Associazione Professionale (RPLT) ha scelto NetDocuments come sistema di gestione documentale di riferimento, segnando un importante passo verso l'innovazione digitale nel settore legale italiano. La decisione di RPLT di migrare il proprio Document Management System (DMS) nel cloud mira a ottimizzare la produttività dei dipendenti e migliorare il servizio clienti.RPLT, nato nel 2023 dalla fusione tra RP Legal & Tax e Legalitax, si posiziona tra i 15 studi legali e contabili indipendenti più rilevanti in Italia. Con oltre 200 professionisti tra avvocati e commercialisti, lo studio copre 25 aree di attività in 5 desk internazionali. La scelta di NetDocuments è stata il risultato di un'attenta valutazione di mercato e delle raccomandazioni del partner di implementazione CRS Group.La piattaforma cloud di NetDocuments è stata selezionata per la sua progettazione nativa per il cloud, la sua facilità d'uso e le robuste misure di sicurezza per la protezione di informazioni, dati e documenti digitalizzati.