25/09/2024 economia

Mercato immobiliare: cresce l'interesse per le nuove costruzioni

Megliola (Gruppo Tecnocasa): Il decreto Casa Green spinge l'attenzione sulle performance energetiche degli immobili

Il mercato immobiliare italiano sta vivendo una fase di trasformazione, con un crescente interesse per le nuove costruzioni emerso nella seconda metà del 2023. Questo trend, iniziato nel periodo post-pandemia, ha ricevuto un ulteriore impulso dal decreto "Casa Green", che ha posto l'accento sulle performance energetiche degli immobili.Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, afferma: "Un aspetto abbastanza importante emerso nella seconda parte del 2023 riguarda la crescita di interesse per le nuove costruzioni che, iniziato subito dopo la pandemia, ha tratto vigore dal decreto 'Casa Green' che sta spingendo sempre più l'accento sulle performance energetiche degli immobili e, di conseguenza, anche sulle nuove costruzioni".Nonostante questo interesse, i potenziali acquirenti si trovano a dover fare i conti con i prezzi elevati delle case nuove e degli interventi di ristrutturazione, influenzati dai costi ancora alti dei materiali di costruzione. Questa situazione ha portato molti a preferire soluzioni abitative in buono o ottimo stato, evitando così costosi interventi di riqualificazione.



I dati dell'Agenzia del Territorio relativi al 2023 hanno evidenziato un calo significativo degli acquisti di nuove costruzioni, passando da 71.943 compravendite nel 2022 a 57.868 nel 2023, con una diminuzione del 19,6%. Questo declino è attribuibile anche a un rallentamento degli sviluppi edilizi, con i costruttori che temono di compromettere la marginalità delle operazioni scaricando i maggiori costi di costruzione sul prezzo finale.Le grandi città sembrano essere le aree più favorevoli per il completamento di nuove costruzioni, grazie alla maggiore propensione dei potenziali acquirenti ad accettare prezzi più elevati. Nel secondo semestre del 2023, i valori del nuovo nelle grandi città hanno registrato un incremento dello 0,6%, in linea con la prima parte dell'anno.Nei capoluoghi di provincia, si è osservato un aumento medio dello 0,7%, mentre spicca il +1,2% nell'hinterland delle grandi città. Quest'ultima realtà offre nuove costruzioni a prezzi più accessibili, consentendo un risparmio di oltre il 20% rispetto alle grandi città.

Questo scenario evidenzia una polarizzazione del mercato immobiliare, con una domanda crescente per immobili di nuova costruzione o in ottimo stato, contrapposta a una diminuzione dell'interesse per proprietà che richiedono significativi interventi di ristrutturazione. Tale tendenza potrebbe portare a una riconfigurazione del panorama immobiliare italiano, con un focus sempre maggiore su edifici energeticamente efficienti e conformi alle nuove normative ambientali.