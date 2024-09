25/09/2024 digital

Goldberg (Oracle NetSuite): AI gratuita e nuove funzionalità per l'ERP

Con il cloud di Oracle potenzia l'offerta migliorando l'usabilità e l'integrazione con altre applicazioni

Oracle NetSuite sta rafforzando le capacità di AI all'interno della sua suite ERP, offrendo ai leader IT l'opportunità di utilizzare queste funzionalità senza costi aggiuntivi, almeno per il momento, secondo gli osservatori del settore. La serie di aggiornamenti relativi all'AI e all'AI generativa è stata annunciata durante la conferenza SuiteWorld dell'azienda a Las Vegas lunedì, accompagnata da una nuova soluzione per gli approvvigionamenti e un connettore per i clienti NetSuite che utilizzano anche Salesforce come parte del loro ecosistema aziendale. Evan Goldberg, fondatore e vicepresidente esecutivo di Oracle NetSuite, ha dichiarato: "Stiamo integrando funzionalità basate sull'AI in tutta la suite, in modo che i clienti ne beneficino non appena effettuano l'accesso. Garantendo che l'AI sia incorporata nei processi aziendali esistenti e non aggiunta come un elemento esterno, stiamo aiutando i nostri clienti a ottenere un valore immediato dalle ultime innovazioni dell'AI senza costi aggiuntivi."



Questo approccio innovativo si distingue dalle strategie della maggior parte dei fornitori enterprise quando si tratta di integrazioni AI.



Essenzialmente, i clienti NetSuite avranno l'opportunità di provare le nuove funzionalità AI prima di dover considerare eventuali costi aggiuntivi. Alcuni analisti del settore suggeriscono che questa strategia potrebbe portare a future modifiche nei modelli di prezzo, potenzialmente attraverso la rimozione o la riduzione degli sconti al momento del rinnovo, o richiedendo l'acquisto di soluzioni di livello superiore per mantenere l'accesso alle funzionalità AI una volta che i clienti ne saranno diventati dipendenti. Un rappresentante di Oracle ha ribadito che le capacità AI in NetSuite "sono integrate e non comportano costi aggiuntivi", aggiungendo che "non abbiamo piani di aumentare i prezzi degli abbonamenti NetSuite a causa dell'aggiunta di funzionalità AI."



Tra le novità annunciate, NetSuite offre ora NetSuite SuiteProcurement, che secondo l'azienda aiuterà i clienti a semplificare i processi di approvvigionamento indiretto, controllare i costi e accedere a prezzi preferenziali e altri vantaggi dai fornitori. L'offerta contiene funzionalità per assistere nell'automazione di funzioni come l'approvazione degli acquisti, la creazione di ordini, la fatturazione e la reportistica.



Per i clienti che utilizzano anche Salesforce, è disponibile un nuovo NetSuite Connector for Salesforce, che condivide automaticamente i dati tra i due sistemi. Nick Johnston, vicepresidente senior delle Partnership Strategiche di Salesforce, ha commentato: "Insieme, Salesforce e NetSuite aiuteranno le aziende a ottenere il massimo dai loro dati, indipendentemente da dove risiedono. La capacità di condividere e unificare i dati tra le nostre piattaforme fornirà una base per consentire esperienze CRM migliorate, dall'automazione del flusso di lavoro agli agenti basati sull'AI."



NetSuite sta anche migliorando SuiteProjects. SuiteProjects Pro, precedentemente noto come NetSuite OpenAir, è un'estensione potenziata dall'AI che, secondo l'azienda, offre miglioramenti nell'esperienza utente e nuove capacità AI per aiutare i clienti a monitorare la salute dei progetti attraverso l'analisi dei rischi, nonché a abbinare i progetti con i talenti e le risorse più adatte e ad accelerare la pianificazione dei progetti. Molti altri componenti del portafoglio NetSuite stanno ricevendo ulteriori infusioni di AI, inclusi strumenti per sviluppatori come Prompt Studio e SuiteScript, che consentono ai clienti di incorporare l'AI nelle proprie personalizzazioni ed estensioni NetSuite.



Questi strumenti offrono agli sviluppatori la flessibilità di creare soluzioni personalizzate che sfruttano le capacità dell'AI all'interno dell'ecosistema NetSuite. Una nuova esperienza utente (UX) è anche in programma. Il Oracle Redwood Design System, che attualmente fornisce l'UX per NetSuite Enterprise Performance Management e NetSuite Analytics Warehouse, verrà implementato in tutta la suite, a partire da NetSuite SuiteProjects Pro e Customer 360. Iniziando dalle aree più utilizzate della suite, come dashboard, elenchi e moduli, aggiunge una ricerca globale, elenchi di attività azionabili specifici per ruolo e una home page per metriche chiave, KPI e grafici. Per supportare i clienti nelle loro esigenze di formazione, l'azienda sta introducendo il suo NetSuite Guided Learning Managed Service. Basandosi su NetSuite Guided Learning, il servizio include il supporto di esperti di NetSuite Education per "creare una guida passo-passo incorporata in NetSuite che è personalizzata per i processi aziendali unici di un cliente", secondo l'azienda. I report analitici aiutano i clienti a personalizzare ulteriormente la formazione valutando le interazioni con le guide di apprendimento.

Goldberg ha sottolineato l'importanza di questi aggiornamenti: "Abbiamo progettato NetSuite per essere la base della crescita aziendale, con una piattaforma che può evolversi ed espandersi per soddisfare le esigenze in continuo cambiamento e un modello di dati che collega l'intera attività di un cliente. Continuiamo a estendere le capacità di NetSuite per rafforzare ulteriormente questa base. Mentre i clienti scalano le loro attività su NetSuite, le innovazioni AI e le ottimizzazioni del flusso di lavoro li aiutano a ottenere informazioni intelligenti, migliorare la produttività e semplificare la collaborazione."



L'approccio di NetSuite all'integrazione dell'AI senza costi aggiuntivi rappresenta una mossa strategica significativa nel mercato ERP. Mentre offre un valore immediato ai clienti, solleva anche domande sul futuro modello di prezzo e su come l'azienda intende monetizzare queste funzionalità avanzate a lungo termine. Per ora, i clienti NetSuite hanno l'opportunità di esplorare e sfruttare queste nuove capacità AI senza preoccupazioni finanziarie immediate, posizionando potenzialmente NetSuite come un leader innovativo nel settore ERP.