04/09/2024 sport

Come Intel sta trasformando le Olimpiadi

Hotard (Intel): rendiamo l'AI accessibile attraverso soluzioni innovative come il chatbot Athlete365

Intel ha recentemente svelato i dettagli della sua collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), focalizzandosi sull'implementazione di una soluzione di Retrieval-Augmented Generation (RAG) basata su intelligenza artificiale generativa (GenAI). Questa partnership evidenzia come i sistemi e le piattaforme AI aperte, che sfruttano gli acceleratori Intel® Gaudi® e i processori Intel® Xeon®, stiano permettendo a sviluppatori e imprese di affrontare le sfide emergenti nell'era dell'AI.Justin Hotard, EVP e GM, Data Center and Artificial Intelligence di Intel, ha dichiarato: "Attraverso la nostra partnership con il Comitato Olimpico Internazionale, stiamo dimostrando il nostro impegno nel rendere accessibile l'AI. Lavoriamo per promuovere un campo di gioco aperto che incoraggi l'innovazione e la creatività e consenta agli sviluppatori e alle imprese di creare soluzioni dedicate di intelligenza artificiale che portino risultati tangibili."



Il progetto chiave di questa collaborazione è il chatbot Athlete365, una soluzione RAG progettata per assistere circa 11.



000 atleti di diverse culture e lingue durante i Giochi Olimpici di Parigi. Questo strumento innovativo aiuterà i partecipanti a navigare nel Villaggio Olimpico e a comprendere le regole e le linee guida, permettendo loro di concentrarsi sugli allenamenti e le competizioni.L'implementazione di soluzioni GenAI presenta numerose sfide, tra cui costi, scalabilità, accuratezza, privacy e sicurezza. Il RAG si rivela particolarmente importante in questo contesto, consentendo alle aziende di sfruttare i dati proprietari in modo sicuro e migliorando la tempestività e l'affidabilità dei risultati dell'AI.Intel sta adottando un approccio collaborativo, basato su piattaforme AI, standard aperti e un robusto ecosistema di software e sistemi. Questo permette agli sviluppatori di creare soluzioni RAG GenAI personalizzate per le esigenze specifiche di ogni azienda. L'azienda sta collaborando con diversi partner del settore per sviluppare una soluzione RAG GenAI interoperabile e open source, basata su Open Platform for Enterprise AI (OPEA).La soluzione chiavi in mano GenAI di Intel integra componenti di microservizi basati su OPEA in una soluzione RAG scalabile, progettata per distribuire sistemi AI basati su Intel Xeon e Intel Gaudi.

Questa si adatta perfettamente a framework di orchestrazione come Kubernetes e Red Hat OpenShift, fornendo API standardizzate con sicurezza e telemetria di sistema.Intel sta anche lavorando per abbattere le barriere del software proprietario con uno stack aperto. Lo sviluppo dei Large Language Model (LLM) si basa principalmente sul framework PyTorch, supportato da Intel Gaudi e Intel Xeon, semplificando lo sviluppo su sistemi o piattaforme Intel AI.Guardando al futuro, Intel si impegna ad aumentare l'accesso alle più recenti tecnologie di elaborazione AI, creando nuove opportunità per i servizi di intelligenza artificiale basati sulle soluzioni GenAI e RAG. Attraverso collaborazioni strategiche con partner e clienti del settore, l'azienda sta aprendo la strada a un'era in cui l'AI sarà sempre più accessibile e integrata in vari aspetti della vita quotidiana e professionale.