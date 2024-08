04/09/2024 marketing

Pubblicità digitale in crescita: le nuove sfide dell'era che doveva essere post-cookie

Aquino (GH Srl): fingerprinting e dati storici per ottimizzare gli investimenti pubblicitari senza cookie

Gli investimenti pubblicitari continuano a crescere nonostante l'inflazione e l'incertezza economica, con previsioni di un +5% entro la fine dell'anno. Il digitale si conferma un driver chiave per i brand, registrando un +10% e quasi 720 miliardi di dollari spesi in annunci digitali nel 2023. Tuttavia, l'eliminazione dei cookie di terze parti sta generando preoccupazioni nel settore, poiché potrebbe comportare una maggiore difficoltà nell'identificare nuovi potenziali clienti e un aumento dei costi pubblicitari.Michelangelo Aquino, CTO e co-founder di GH Srl, spiega: "Il performance marketing si basa sulla capacità di intercettare possibili prospect, identificare la fase del funnel in cui si trovano e condurli all'acquisto. In un sistema privo di tracciamento, questa attività si complica, perché un singolo utente può arrivare ad essere associato fino a cinquanta cookie differenti."



Per ottimizzare gli investimenti pubblicitari in assenza di cookie, le aziende stanno adottando soluzioni cookieless. Tra queste, il Fingerprinting del Browser, che raccoglie informazioni sul dispositivo dell'utente per creare un'impronta digitale unica, il Server-Side Tracking, che invia i dati direttamente ai server dell'azienda, e il Tracking tramite URL, che utilizza parametri nei link per identificare la fonte del traffico.



GH Srl ha sviluppato una soluzione che combina la tecnologia di fingerprinting con un database popolato dai dati storici dell'utente. Aquino commenta: "I primi test svolti hanno prodotto risultati molto buoni e stiamo cercando di affinare ulteriormente l'infrastruttura per migliorare le performance."



La sfida futura sarà conciliare le normative sulla privacy con le esigenze del marketing. Aquino sottolinea: "Il tema della privacy è uno dei più caldi anche in ambito legislativo e di conseguenza anche il marketing dovrà adattarsi." Le strategie di marketing dovranno sempre più mettere al centro le persone e le loro esigenze, rispettandone la privacy.In conclusione, Aquino afferma: "Al giorno d'oggi, gli utenti sono costantemente esposti a pubblicità e attività di marketing che li stanno progressivamente rendendo sempre meno inclini a soffermarsi sui contenuti. Sarà fondamentale proporre loro solo ciò che realmente stanno cercando o desiderano, ottimizzando le spese e gli sforzi su coloro che hanno effettivamente il potenziale per trasformarsi in clienti."



Il futuro del marketing digitale si prospetta quindi come un equilibrio tra efficacia pubblicitaria e rispetto della privacy, con tecnologie innovative che permetteranno di raggiungere gli utenti in modo mirato e rispettoso.