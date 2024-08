04/09/2024 leisure

L'intelligenza artificiale: il futuro delle aziende è qui - Libro "L'intelligenza artificiale nelle strategie aziendali"

Trasformazione aziendale grazie all'AI generativa, di Enrico Sassoon

Intelligenza artificiale e quella generativa in particolare, stanno vivendo una fase di accelerazione formidabile. In 12 mesi la maggior parte degli esperimenti, applicazioni pilota dell'intelligenza artificiale nelle aziende falliva in 7 casi su 10. Oggi 7 CEO su 10 dichiara di aver varato progetti di investimento in AI per la propria azienda. I temi collegati a questa dinamica sono numerosi e confermano la delicatezza del periodo.



Il libro di Enrico Sassoon



Ne tratteggia un quadro molto interessante Enrico Sassoon nel testo L'intelligenza artificiale nelle strategie aziendali. Il nuovo vantaggio competitivo per il XXI secolo, edito da Strategiqs edizioni, in collaborazione con Kpmg. Il testo raccoglie 25 saggi estremamente attuali ed è diviso in tre parti; l'introduzione delle strategie aziendali e quindi come, perché, quando e quali investimenti sono richiesti per implementare le strategie aziendali; nella seconda una serie di tematiche relative alle problematiche specifiche (le opportunità, ma anche i limiti che si incontrano nell'introduzione dell'intelligenza artificiale, limiti di carattere etico), e la terza parte si focalizza in particolare sulle potenzialità enormi sorte con l'introduzione della generativa.







Reimpostazione dell'azienda



Insomma, ci dice Sassoon, l'intelligenza artificiale nelle aziende non si realizza modificando e migliorando alcune parti bensì reimpostando l'azienda stessa completando il processo di trasformazione digitale e la necessità di sviluppare una cultura della conoscenza e previsione di quelli che possono essere i rischi cui ci si può imbattere. L'AI per sua natura è veloce e mutevole per cui altrettanto immediata deve essere la capacità di reazione dell'azienda. Da qui il passo alla cultura manageriale è breve. E testi come quello in esame concorrono a sviluppare la consapevolezza di cosa occorre fare.



Federico Unnia

