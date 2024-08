04/09/2024 idee

Maratoneti e mercati: quali sono i punti in comune?

Hanford (Comgest): le aziende maratonete e i loro segreti di successo a lungo termine.

Gli occhi del mondo sono puntati su Parigi, che sta ospitando le Olimpiadi estive fino all'11 agosto. Una delle gare più aspettate è la maratona, che si estende per 42,195 chilometri e sarà una caccia alle medaglie su percorsi storici. I corridori con le migliori possibilità sono quelli che dimostrano resistenza e capacità di mantenere il loro ritmo a lungo termine. Queste qualità sono richieste anche sul mercato azionario. Nel 2023, il numero di aziende nel mondo è stato stimato in circa 333 milioni. Tuttavia, secondo la Small Business Administration statunitense, il 50% delle aziende non sopravvive nemmeno ai primi cinque anni e solo il 25% riesce a sopravvivere oltre i quindici anni. Le aziende che sono state in grado di espandere la propria posizione sul mercato per molti anni hanno quindi buone possibilità di mantenere il proprio tasso di crescita e di correre la maratona dei profitti. A differenza della vita umana, l'aspettativa di vita di queste aziende aumenta con l'età, poiché questi maratoneti costruiscono nel corso degli anni consistenti vantaggi economici. Queste società crescono a una sola cifra, ma lo fanno in modo costante per lunghi periodi di tempo.



Come i maratoneti dei Giochi Olimpici, queste società hanno caratteristiche speciali che consentono loro di avere successo nel lungo periodo:



I maratoneti sono resilienti e visibili:

Le aziende maratonete hanno una ricetta di successo per lasciarsi alle spalle i concorrenti e dominare i loro settori: nelle fasi difficili del mercato, rafforzano le basi dei loro modelli di business e si concentrano su prodotti e servizi la cui domanda rimane elevata. Nel corso della loro esistenza, accumulano sempre più slancio e crescono con successo attraverso tutte le fasi del mercato. Gli esperti descrivono questo "effetto composto" anche nel futuro come "compounding". Ciò che è particolarmente importante in questa crescita continua non è solo la visibilità, ossia la prevedibilità dello sviluppo degli utili, ma soprattutto la durata di questa crescita, in modo da poter trarre il massimo beneficio dall'effetto compounding. Il trucco sta nel trovare le aziende che hanno queste caratteristiche e che non sono valutate troppo costose. I maratoneti sanno investire in modo intelligente:

Ad esempio, sono maestri nell'M&A, noto per le sue numerose insidie. Spesso effettuano acquisizioni a basso rischio e sono indipendenti dal mercato dei capitali grazie alla loro ricchezza di cassa, che rappresenta un vantaggio decisivo. I maratoneti sono attori globali: Tutti i nostri casi di studio mostrano la necessità di un'espansione internazionale per mantenere il successo nei decenni a venire. Come ai Giochi olimpici, mandiamo in gara una serie di maratoneti globali e internazionali. A un certo punto, un'azienda deve diventare globale per poter completare il lungo percorso. L'Oréal ne è un esempio con il suo ingresso nel mercato statunitense negli anni '80 attraverso l'acquisizione di Warner Cosmetics, con marchi come Ralph Lauren e Paloma Picasso, nonché con la sua incursione online nel mercato cinese negli anni 2010. Anche Novo Nordisk ha dimostrato che si tratta di una strategia cruciale grazie alla sua posizione di leader nel trattamento del diabete.



James Hanford, Portfolio Manager e analista del fondo Comgest Growth Europe di Comgest