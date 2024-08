04/09/2024 fare

Svolta green nell'AV: aziende disposte a pagare di più per la sostenibilità

Willemse (Sony): le imprese sono pronte a investire in soluzioni audiovisive eco-friendly

Una recente ricerca condotta da Sony Professional Displays and Solutions Europe rivela un cambiamento significativo nell'approccio delle aziende europee verso la sostenibilità nel settore audiovisivo (AV). Lo studio sfida la percezione comune che le imprese siano riluttanti a investire in prodotti e soluzioni sostenibili, dimostrando invece una crescente disponibilità a pagare di più per tecnologie AV eco-friendly.Il rapporto evidenzia che circa 8 aziende su 10 sono disposte a pagare oltre il 20% in più per prodotti AV realizzati in modo più sostenibile o con maggiore efficienza energetica. In Italia, la situazione è ancora più sorprendente: oltre il 68% delle aziende pagherebbe addirittura una maggiorazione del 50% per soluzioni AV più sostenibili.Rhea Horlock, responsabile della responsabilità sociale d'impresa di Kinly, commenta: "La nuova ricerca di Sony sfata il mito che la sostenibilità sia ancora vista come una cosa da fare". Horlock sottolinea come le nuove normative e le pressioni di consumatori e dipendenti stiano spingendo le aziende a prendere sul serio la questione ambientale.



La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell'UE sembra giocare un ruolo chiave in questa evoluzione. In Italia, il 28% delle aziende dichiara che la CSRD avrà un impatto significativo sulle loro decisioni di acquisto nei prossimi due anni, dando priorità ai fornitori AV con forti pratiche di sostenibilità.Rik Willemse, Head of Professional Displays and Solutions di Sony Europe, afferma: "È incoraggiante vedere che le aziende sono disposte a 'puntare sulla sostenibilità'. A nostro avviso, spetta ora ai fornitori di AV portare sul mercato soluzioni più sostenibili e spiegarne chiaramente i vantaggi ai potenziali clienti".La ricerca, condotta in collaborazione con Censuswide, ha coinvolto oltre 1.000 professionisti AV aziendali in otto paesi europei, tra cui l'Italia. I risultati mostrano che:





(48%) è considerata la principale influenza per garantire operazioni sostenibili, seguita dalla domanda dei clienti (33%) e dagli investitori (33%). I professionisti AV considerano l'impatto ambientale in tutto il processo di approvvigionamento, con particolare attenzione alla fase di "prezzo e negoziazione" (40%).

I marchi ecologici come Energy Star (46%) e Carbon Trust (42%) sono considerati strumenti preziosi nella valutazione della sostenibilità dei prodotti.

, Marketing Manager di Universal AV, aggiunge: "Sebbene sia vero che la sostenibilità è sempre più presente nelle conversazioni durante il ciclo di acquisto, soprattutto nelle gare d'appalto più importanti, c'è ancora del lavoro da fare".La ricerca di Sony evidenzia un cambiamento significativo nella percezione e nell'approccio alla sostenibilità nel settore AV. Le aziende stanno dimostrando una crescente consapevolezza ambientale, riflessa nella loro disponibilità a investire in soluzioni più sostenibili. Questo trend rappresenta un'opportunità per i fornitori di tecnologie AV di innovare e proporre prodotti eco-friendly, rispondendo alle nuove esigenze del mercato e contribuendo a un futuro più sostenibile per l'industria audiovisiva.