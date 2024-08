04/09/2024 fare

Il futuro della finanza sostenibile: le sfide ESG secondo il CFA Institute

Kamerling (CFA Institute): la finanza sostenibile e le raccomandazioni per il nuovo Parlamento Europeo

L'indagine condotta tra i membri del CFA Institute nell'Unione Europea evidenzia un'ampia gamma di sfide che gli investitori europei devono affrontare in materia di informativa ESG, affidabilità dei dati e complessità delle valutazioni ESG. Se da un lato i membri auspicano che le autorità di regolamentazione dell'UE continuino a guidare l'agenda internazionale sulla sostenibilità, dall'altro chiedono che ci si concentri su una legislazione più personalizzata sui requisiti di informativa ESG per garantire l'allineamento con le esigenze degli investitori. "Questo sondaggio condotto tra i nostri membri dell'UE rappresenta il punto di vista dei professionisti finanziari di tutto l'ecosistema", ha dichiarato Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach, EMEA del CFA Institute. "Uno dei motivi per cui abbiamo condotto questo sondaggio è stato quello di capire come i nostri membri dell'UE vedono l'attuale regime normativo dell'UE, che ha lo scopo di sostenere e incoraggiare gli investimenti sostenibili. Abbiamo osservato opinioni contrastanti sull'argomento: se da un lato esiste un ampio consenso sul fatto che il regime dell'UE stia facendo avanzare l'agenda internazionale sulla finanza sostenibile, dall'altro una percentuale simile ritiene che gli sforzi dell'UE siano confusi e che la mancanza di dati ESG affidabili non renda conveniente integrare le considerazioni ESG nelle decisioni di investimento.



Si tratta di un dato preoccupante e le autorità di regolamentazione dovrebbero prestare attenzione al feedback degli operatori del settore degli investimenti". "Noi di CFA Society Italy siamo profondamente consapevoli dell'importanza di un quadro normativo solido e chiaro per promuovere investimenti sostenibili" ha dichiarato Giuliano Palumbo, Presidente di CFA Society Italy. "Questa indagine evidenzia che, sebbene l'attuale regolamentazione abbia compiuto progressi significativi, permangono sfide rilevanti. È fondamentale che le autorità regolamentari continuino a guidare l'agenda internazionale sulla sostenibilità, ma devono farlo con un approccio più personalizzato e graduale, fornendo definizioni chiare e coerenti e affrontando le problematiche legate alla raccolta, alla comparabilità e al costo dei dati. Solo attraverso un dialogo continuo e collaborativo tra regolatori, investitori e professionisti del settore, possiamo superare le sfide attuali e garantire che gli investimenti sostenibili diventino la norma, piuttosto che l'eccezione."







Le sfide principali nell'attuazione della legislazione UE sulla finanza sostenibile identificate dall'indagine sono:



La mancanza di dati affidabili e verificabili: I tempi rapidi di attuazione della legislazione europea hanno costretto le società e i gestori patrimoniali a fornire le informazioni richieste nonostante la mancanza di dati affidabili e verificabili.



Più di due terzi degli intervistati (65%) ha dichiarato che la mancanza di dati ESG affidabili è una delle maggiori sfide per i gestori patrimoniali nell'attuazione della SFDR dell'UE. Quasi la metà degli intervistati (45%) ha dichiarato che i costi più elevati per la raccolta dei dati ESG e la mancanza di personale qualificato con competenze in ESG e raccolta dati sono tra le maggiori sfide per l'attuazione della SFDR. Confusione tra gli investitori retail: Secondo i membri del CFA Institute, gli investitori retail possono essere confusi dal volume e dalla complessità delle informazioni sulla sostenibilità, rendendo difficile l'utilizzo di tali informazioni per prendere decisioni di investimento valide. Poco meno della metà (45%) dei partecipanti al sondaggio ha indicato che la quantità e la complessità delle informazioni ESG spesso genera confusione negli investitori retail quando prendono una decisione di investimento. Un intervistato su tre (36%) ha specificamente affermato che i requisiti di informativa di cui agli articoli 8 e 9 della SFDR sono troppo complessi e rendono difficile per gli investitori retail comprendere appieno il grado di impatto sulla sostenibilità dei fondi in cui stanno considerando di investire.

Mancanza di definizioni chiare nella SFDR: La mancanza di definizioni chiare nella SFDR ha fatto sì che i gestori patrimoniali e le società interpretassero le regole e gli standard esistenti in modi diversi, portando a un'attuazione diversificata della legislazione UE. Poco meno di un terzo (32%) degli intervistati ha dichiarato che è difficile fare un confronto tra i prodotti ESG, poiché le informazioni richieste non sono standardizzate e comparabili tra le varie giurisdizioni per gli investitori retail. Più di un terzo (37%) degli intervistati ritiene che il regolamento UE sulla tassonomia sia stato eccessivamente elaborato, con conseguente complessità delle informazioni e confusione tra gli investitori e gli stakeholder.



Raccomandazioni chiave per le autorità di regolamentazione



Per rispondere alle preoccupazioni evidenziate dai partecipanti al sondaggio, il CFA Institute propone alle autorità di regolamentazione dell'UE di:



Continuare a guidare l'agenda internazionale sulla sostenibilità. Dovrebbero tuttavia concentrarsi sullo sviluppo di una legislazione graduale più personalizzata in merito ai requisiti di informativa ESG e alle tassonomie per garantire l'allineamento con le esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari.

Fornire una terminologia ESG chiara e coerente in tutto il quadro legislativo sulla finanza sostenibile. Definizioni più chiare contribuirebbero a promuovere la coerenza nell'attuazione della legislazione in materia di ESG e a ridurre al minimo le interpretazioni divergenti di norme e standard. Considerare la sfida significativa posta dall'inaffidabilità dei dati ESG e dai costi associati per la raccolta dei dati e la formazione del personale. Tali problemi limitano attualmente la conformità agli attuali requisiti di divulgazione delineati nel quadro legislativo dell'UE sulla finanza sostenibile. Chiarire meglio il sistema di categorizzazione dei fondi delineato nel SFDR per i requisiti di informativa di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento. Un approccio più chiaro potrebbe ridurre la complessità delle informazioni ESG per gli investitori e attenuare i rischi di greenwashing. Affrontare la complessità dei rating ESG e le metodologie divergenti utilizzate dai fornitori. L'introduzione di obblighi di comunicazione, come previsto dalla proposta di regolamento sulle attività di rating ESG, probabilmente aumenterà la fiducia nei fornitori di rating ESG e migliorerà la comparabilità delle loro valutazioni.





Conclusioni



Il sondaggio del CFA Institute mette in luce una serie di sfide significative che gli investitori europei devono affrontare nell'implementazione delle normative ESG. La mancanza di dati affidabili, la complessità delle informazioni e la mancanza di definizioni chiare sono solo alcune delle barriere che ostacolano l'adozione di pratiche sostenibili. Tuttavia, le raccomandazioni proposte dal CFA Institute offrono una roadmap chiara per le autorità di regolamentazione dell'UE, che devono lavorare in stretta collaborazione con gli investitori e i professionisti del settore per superare queste sfide. Giuliano Palumbo, Presidente di CFA Society Italy, sottolinea l'importanza di un quadro normativo solido e chiaro per promuovere investimenti sostenibili. "È fondamentale che le autorità regolamentari continuino a guidare l'agenda internazionale sulla sostenibilità, ma devono farlo con un approccio più personalizzato e graduale, fornendo definizioni chiare e coerenti e affrontando le problematiche legate alla raccolta, alla comparabilità e al costo dei dati.

"



Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach, EMEA del CFA Institute, evidenzia la necessità di prestare attenzione al feedback degli operatori del settore degli investimenti. "Le autorità di regolamentazione dovrebbero prestare attenzione al feedback degli operatori del settore degli investimenti e lavorare per migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati ESG."



In sintesi, il sondaggio del CFA Institute sottolinea l'urgenza di un dialogo continuo e collaborativo tra regolatori, investitori e professionisti del settore per garantire che gli investimenti sostenibili diventino la norma. Solo attraverso un approccio congiunto e mirato sarà possibile superare le attuali sfide e promuovere una finanza sostenibile efficace e trasparente.