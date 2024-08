04/09/2024 fare

Il 40% dei pagamenti si sposterà dalle banche alle aziende: è la finanza integrata

Giovanelli (SWAN): sta trasformando il settore bancario offrendo nuove opportunità alle aziende e migliorando l'esperienza dei consumatori

Il 40% del settore dei pagamenti è previsto che si sposti dalle banche e finisca nelle mani di tutti i tipi di aziende. Queste aziende stanno integrando funzionalità bancarie nelle loro app e in software con il proprio marchio, un concetto conosciuto come *finanza integrata. È un approccio redditizio, che migliora l'esperienza dei consumatori creando al contempo nuove fonti di guadagno per le aziende. Considerando l'immenso valore dell'industria bancaria, questo processo di "democratizzazione" del banking rappresenta una grande opportunità per le aziende italiane, consentendo una progressiva erosione del monopolio ad ora in mano al settore bancario. Oltre un decennio fa, l'industria bancaria ha iniziato la sua trasformazione, innescando un'ondata di digitalizzazione con l'avvento delle neobanche, come Revolut e N26, che sono essenzialmente versioni digitali delle banche tradizionali. La finanza integrata porta questa trasformazione ancora più avanti.



Open Banking vs Finanza Integrata



Per comprendere al meglio la rivoluzione in atto, è utile attuare una distinzione tra due aspetti del mondo fintech, l'Open Banking e la Finanza Integrata:



Il concetto di Open Banking è nato dal regolamento PSD2 dell'UE, che ha richiesto a tutte le banche europee di aprire i loro servizi di pagamento e i dati dei clienti a fornitori terzi tramite API sicure.



Con l'Open Banking, le aziende collaborano con le banche per ottenere accesso ai dati (come le informazioni sui conti dei clienti), permettendo loro di creare strumenti utili come app per la gestione del budget. La Finanza Integrata (o embedded banking), invece, consente alle aziende di integrare funzionalità bancarie come conti, carte e pagamenti nelle loro app e software, mantenendo il proprio logo. Questo rende più facile per gli utenti gestire le finanze o trasferire denaro senza dover continuamente passare da una piattaforma all'altra. Con questo servizio, l'esperienza dei clienti migliora e, allo stesso tempo, le aziende ottengono nuove fonti di guadagno, creando una situazione vantaggiosa per tutti.



Perché alle aziende interessa integrare servizi bancari?



L'attività di banking non è solo un'attività redditizia, ma è anche diventata un servizio fondamentale, proprio come l'accesso all'elettricità o a internet. Pensateci: quando compriamo una casa, abbiamo bisogno di impianti idraulici, elettricità e accesso a internet. Allo stesso modo, nella nostra vita quotidiana, abbiamo bisogno di accedere facilmente al nostro denaro per pagare, essere pagati e tenere i nostri soldi al sicuro.



Noi di SWAN non vogliamo più che il banking sia una seccatura. In effetti, chi vuole pensare al banking?



Ecco perché credo che la finanza integrata stia trasformando il modo in cui viviamo il banking nella nostra vita quotidiana. Ora che facciamo tutto attraverso i nostri smartphone, il banking viene introdotto in tutti i tipi di prodotti plasmando un mondo in cui questo servizio può adattarsi perfettamente alla vita quotidiana di ognuno. Un mondo in cui, non solo si è liberi di non fare più la fila presso una filiale bancaria locale, ma in cui non bisogna nemmeno saltare da un'app all'altra per gestire i movimenti del proprio denaro. Alcuni recenti esempi di successo includono la carta di credito di Apple o Uber Money. Ma l'uso delle funzionalità bancarie per le aziende non si ferma qui. Vedo, ad esempio, una sempre maggiore adozione in settori come HR, Gestione Finanziaria, Proptech e Assicurazioni, ma si stanno registrando sempre più innovazioni anche nel settore dei viaggi, del Medtech e altro ancora!







Implementazione rapida e efficace



Oggi, le funzionalità bancarie su misura possono essere implementate in pochi giorni, grazie a piattaforme che si sono dimostrate efficaci sul mercato europeo.

Swan, per esempio, che già elabora oltre 1 miliardo di euro al mese, ha recentemente aperto una sede locale a Milano e si occupa di tutta la parte pesante come l'infrastruttura regolamentare e le operazioni bancarie, per garantire conformità e fiducia. Sebbene le banche avranno sempre il loro posto, è innegabile: tutti i vantaggi di offrire servizi bancari stanno passando nelle mani delle aziende tech. Mi spingerei a definirlo un cambiamento culturale. Nel prossimo decennio, le grandi banche non combatteranno più contro una manciata di innovatori tecnologici. Invece, si troveranno di fronte decine di migliaia di aziende che riusciranno a costruire prodotti straordinari, incorporando le funzioni di banking. Queste aziende avranno successo nel loro pubblico di nicchia (che siano professionisti della salute, team HR, team finanziari o altro), offrendo alle persone un prodotto tutto-in-uno che include il banking. La finanza integrata sta rapidamente venendo adottata da aziende di tutte le forme e dimensioni: grandi multinazionali come Carrefour lo usano per lanciare e testare progetti rapidamente, mentre le scale-up come Agicap lo usano come elemento chiave della loro intera strategia di prodotto e business.

Il banking è diventato un elemento chiave per le aziende di tutti i settori.



Alessandro Giovanelli, Head of Italy di SWAN