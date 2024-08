04/09/2024 fare

Come il progetto PERKS cambia la gestione della conoscenza procedurale

Scrocca (Cefriel): il progetto PERKS e la sua innovazione nel supporto digitale per l'industria

Il progetto, iniziato solo pochi mesi fa, coinvolge un consorzio di partner tecnici come Cefriel, DFKI, NTT Data, Onlim e Wirtschaftsuniversität Wien, e di aziende che possono applicare la soluzione a specifici casi d'uso industriali quali BEKO Europe, Fagor Automation e Siemens. In questi primi mesi, i momenti di confronto tra partner e i workshop collaborativi hanno portato a individuare una serie di requisiti tecnici e di business chiari e condivisi, che costituiscono un modello per un ampio set di scenari aziendali che vanno oltre gli obiettivi progettuali, come testimoniato anche dalla analisi di mercato iniziale effettuata da IDC (partner di PERKS). La soluzione concepita rappresenterà la conoscenza procedurale in una forma che le applicazioni di AI possono facilmente sfruttare per supportare i vari stakeholder nel gestire, implementare, verificare e validare sia le definizioni delle procedure che la loro applicazione sul campo. "Guidati da questi requisiti, abbiamo posto le basi di PERKS attorno a tre pilastri principali", afferma il responsabile tecnico del progetto Mario Scrocca di Cefriel.