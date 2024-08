04/09/2024 economia

AI e USA guidano i mercati: analisi di 30 strategist per il secondo semestre 2024

Elezioni USA e geopolitica preoccupano, ma tecnologia e crescita americana trainano le prospettive positive.

Secondo un'indagine condotta tra il 26 giugno e il 9 luglio su 30 strategist di mercato della famiglia Natixis Investment Managers, le elezioni presidenziali statunitensi rappresentano il principale fattore di rischio per la seconda metà del 2024. Tuttavia, nonostante le preoccupazioni politiche, gli esperti rimangono ottimisti sulle prospettive di mercato, con un focus particolare sugli Stati Uniti e sul settore tecnologico. L'intelligenza artificiale (AI) emerge come uno dei principali driver di performance, con gli strategist che prevedono un impatto diffuso sui mercati entro fine anno. Il 60% degli intervistati ritiene che l'influenza dell'AI sarà ubiqua, andando oltre i confini del settore tech. Nonostante le tensioni geopolitiche, con l'80% degli strategist che le considerano un potenziale ostacolo, il sentiment complessivo è positivo. Il rischio di recessione è considerato basso o nullo dal 73% degli intervistati, in aumento rispetto al 50% dello scorso anno. Con l'inflazione in calo e una crescita reale in lieve aumento nella maggior parte delle regioni, lo scenario di un "atterraggio morbido" appare più probabile.



Gli strategist prevedono che il mercato azionario statunitense offrirà i migliori rendimenti nella seconda metà dell'anno, con il 67% che lo indica come top performer. Nel comparto obbligazionario, la preferenza va verso titoli di qualità, con un focus su obbligazioni governative e corporate investment grade. Per quanto riguarda la politica monetaria, il 77% degli intervistati è più preoccupato per uno scenario di tassi "higher for longer" piuttosto che per potenziali tagli. Le aspettative sono per due tagli dei tassi da parte della Banca Centrale Europea e della Bank of England, mentre per la Federal Reserve si prevede più probabilmente un solo taglio. L'intelligenza artificiale continua a catalizzare l'attenzione, con il 93% degli strategist che ritiene che le crescenti capacità dell'AI aumenteranno il potenziale di frodi e truffe nei prossimi anni. Tuttavia, l'80% crede che l'AI li aiuterà a scoprire nuove opportunità altrimenti non rilevabili. Nel complesso, nonostante le sfide politiche e geopolitiche, gli strategist di Natixis mantengono una visione costruttiva per la seconda metà del 2024, con un focus particolare su Stati Uniti, tecnologia e investimenti di qualità.

L'impatto dell'AI e l'evoluzione delle politiche monetarie saranno i fattori chiave da monitorare nei prossimi mesi. Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy di Natixis IM, commenta: "Abbiamo assistito a un forte inizio d'anno con solide performance dei mercati azionari, un'inflazione in calo e una ripresa del mercato obbligazionario. La crescita dei tecnologici ha continuato a sostenere i mercati azionari statunitensi, con l'S&P e il Nasdaq che hanno registrato ritorni rispettivamente del 15,3% e del 18,6%, e gli strategist non hanno dubbi sul fatto che i mercati statunitensi continueranno a fare da traino nella seconda metà dell'anno. Gli investitori dovrebbero però essere cautamente ottimisti, poiché nella seconda metà dell'anno continueranno a dover affrontare una serie di fattori contrari, tra cui politica, tensioni geopolitiche, tassi potenzialmente più alti per un periodo più lungo, rallentamento della spesa per i consumi ed elevati livelli di debito pubblico".