L'AI nelle telecomunicazioni: efficienza e personalizzazione al centro

Pablos (Minsait): l'integrazione di reti 5G e AI democratizzerà servizi e applicazioni innovative

Il settore delle telecomunicazioni sta vivendo una profonda trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale (AI), come emerge dal rapporto Ascendant di Minsait (Indra) intitolato "AI: radiografia di una rivoluzione in corso". Lo studio rivela che il 67% delle aziende del settore considera l'aumento dell'efficienza dei processi interni come la motivazione principale per l'integrazione dell'AI, mentre il 47% punta al miglioramento dell'esperienza del cliente.L'analisi evidenzia una maturità medio-alta nell'adozione dell'AI nel settore delle telecomunicazioni. Il 73% delle aziende concentra i propri sforzi nell'area del marketing, in particolare nella personalizzazione dei contenuti delle campagne. Questo approccio consente di offrire promozioni su misura e prevenire l'abbandono dei clienti attraverso l'analisi delle loro preferenze e comportamenti.Un altro ambito di applicazione significativo è l'ottimizzazione delle operazioni con i clienti, con il 67% delle aziende che utilizza l'AI per sentiment analysis e miglioramento del servizio clienti.