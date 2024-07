24/07/2024 sport

Il 5G rivoluziona l'esperienza dei tifosi agli Europei di calcio: connettività senza precedenti

Le reti 5G trasformano il modo di vivere gli eventi sportivi, offrendo connessioni ultraveloci e nuove opportunità di interazione.

Il campionato europeo di calcio di quest'anno ha visto un protagonista inaspettato: la tecnologia 5G. Questa rete di nuova generazione ha giocato un ruolo fondamentale nel connettere milioni di tifosi allo spettacolo, creando un'esperienza senza precedenti sia dentro che fuori dagli stadi. Mentre i calciatori si preparavano per le partite, squadre di tecnici hanno lavorato instancabilmente per adeguare le infrastrutture mobili all'enorme afflusso di persone previsto. L'obiettivo era garantire un accesso continuo e ininterrotto a una rete mobile capace di sostenere l'aumento del consumo di dati, lo streaming video HD, le condivisioni sui social media e molto altro. L'evento ha messo in luce tre diverse tipologie di spettatori, ognuna con le proprie esigenze di connettività:



I "Social Sharer": desiderosi di condividere ogni momento sui social media, richiedono una connessione Internet stabile e veloce. I "Tech Enthusiast": alla ricerca di esperienze immersive, sfruttano app e servizi mobili innovativi come la realtà virtuale e aumentata.



I "Puristi": interessati principalmente all'evento in sé, utilizzano comunque la connessione 5G per accedere a informazioni logistiche e servizi essenziali. Per soddisfare queste diverse esigenze, Ericsson, in collaborazione con i suoi clienti, ha implementato diversi progetti 5G in Germania:



Una rete 5G privata nel campus dell'emittente RTL a Colonia, che copre un'area di 35.000 metri quadrati, garantendo trasmissioni live in altissima qualità. Innovativi totem pubblicitari 5G di Vodafone a Düsseldorf, dotati di antenne avanzate Ericsson, capaci di supportare quasi 6.000 connessioni al giorno e trasferire circa 200 gigabyte di dati alla settimana. La rete 5G standalone (SA) di O2 Telefónica, basata sulla Core dual-mode di Ericsson, che copre 10 stadi, incluso quello di Monaco, offrendo connettività senza interruzioni anche in ambienti ad alta densità di dispositivi. Queste implementazioni hanno permesso ai tifosi di vivere l'evento in modi completamente nuovi. Dai "replay istantanei in realtà aumentata" alla "possibilità di rivedere un gol da diverse angolazioni in tempo reale", la tecnologia 5G ha aperto un mondo di opportunità entusiasmanti.

La connettività 5G non si è limitata solo all'interno degli stadi. Le città ospitanti hanno beneficiato di una copertura estesa, permettendo ai visitatori di rimanere connessi e condividere la loro esperienza ovunque si trovassero. Questo evento sportivo ha dimostrato come il 5G possa trasformare radicalmente l'esperienza degli spettatori, creando un ponte tra il mondo fisico e quello digitale. Non si tratta più solo di assistere a delle partite, ma di creare e condividere esperienze uniche nella vita, sia sul piano fisico che su quello digitale. La tecnologia 5G ha dimostrato di essere molto più di una semplice evoluzione delle reti mobili. È un catalizzatore di innovazione che sta ridefinendo il modo in cui viviamo e condividiamo gli eventi sportivi di grande portata. Con l'avanzare della tecnologia e l'espansione delle reti 5G, possiamo aspettarci che future edizioni di eventi sportivi di questa portata offriranno esperienze ancora più immersive e interattive. L'impatto del 5G va oltre il semplice miglioramento della connettività. Questa tecnologia sta aprendo nuove opportunità per l'intrattenimento, il marketing e l'analisi dei dati in tempo reale.