24/07/2024 marketing

Rivoluzione nel customer care: i managed service cambiano le regole del gioco

Vittori (Spitch): "I servizi gestiti di AI offrono un percorso di digital transformation competitivo e personalizzato"

Il settore dei managed service sta vivendo una rapida evoluzione, in particolare nell'ambito dell'AI conversazionale e dei contact center. Secondo un recente report di Fortune Business Insight, il mercato globale dei managed service, valutato a 283,90 miliardi di dollari nel 2023, è destinato a raggiungere la cifra impressionante di 839,83 miliardi di dollari entro il 2032, con un CAGR del 13% nel periodo 2024-2032. In questo contesto, Spitch, leader nelle soluzioni di tecnologia conversazionale, sta rafforzando il suo modello SaaS completamente gestito per i servizi di contact center nei mercati IVA (Interactive Virtual Assistant) e Speech Analytics. L'obiettivo è aiutare le organizzazioni a migliorare il customer self-service e ottimizzare i processi, migliorando così la customer experience complessiva. Le soluzioni di AI gestite stanno rivoluzionando il customer care, prendendo in carico le richieste ordinarie e liberando gli agenti umani per le attività più complesse. La Speech Analytics gioca un ruolo cruciale in questo processo, permettendo di valutare le performance dell'assistente virtuale, analizzare la qualità del servizio e la soddisfazione del cliente.