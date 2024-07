24/07/2024 marketing

Replatforming eCommerce: la guida definitiva per non sbagliare e massimizzare il ROI

BigCommerce e Casaleggio Associati presentano un report dettagliato sul processo di migrazione delle piattaforme eCommerce

Il nuovo report "Replatforming Ecommerce", realizzato da BigCommerce e Casaleggio Associati, offre una panoramica approfondita del complesso processo di migrazione delle piattaforme eCommerce. Lo studio mette in luce l'importanza cruciale di una scelta ponderata quando si decide di cambiare la propria infrastruttura digitale di vendita, sottolineando come questa decisione possa determinare il successo o il fallimento di un'azienda nel competitivo mercato online. Il report evidenzia la necessità di una valutazione completa dei costi associati all'adozione e alla gestione di una nuova piattaforma. Questi non si limitano alle spese evidenti come licenze o implementazione iniziale, ma includono anche voci meno ovvie come il costo del tempo necessario per il go-live in termini di opportunità perse o lo sviluppo di nuove applicazioni. Per una valutazione accurata, il report introduce il concetto di Total Cost of Ownership (TCO), che comprende tutti i costi associati all'adozione e all'utilizzo della piattaforma per un periodo convenzionale di 5 anni. Questi costi si suddividono in diverse categorie:



Costi di attivazione: Includono supporto all'integrazione, personalizzazione, design, sviluppo di back-end e front-end, sviluppo di app ed estensioni, integrazione con sistemi aziendali, costi di conformità, licenze per setup iniziali e consulenze esterne.



Si stima che circa il 20% del budget totale di attivazione possa essere allocato alle consulenze esterne. Costi operativi: Comprendono supporto e manutenzione, spese infrastrutturali come hosting e dominio, sicurezza e costi delle transazioni. Costi spesso dimenticati: Includono il time-to-market, i costi di uscita, il costo della scelta, i costi di downtime, il costo di opportunità futura, l'efficienza della promozione e il costo del capitale. Il report sottolinea l'importanza di considerare non solo il TCO, ma anche il Ritorno sull'Investimento (ROI), che dovrebbe tenere conto dei miglioramenti diretti apportati dal progetto e delle opportunità di riduzione dei costi. Viene inoltre introdotto il concetto di Total Business Opportunity, che valuta fattori come il numero di applicazioni integrabili, i possibili miglioramenti dei KPI, l'apertura verso nuovi modelli di business e la semplificazione dei processi. Gli autori del report enfatizzano l'importanza di una pianificazione dettagliata nel processo di migrazione, sottolineando come questa possa fare la differenza tra un progetto di successo e uno fallimentare.

La comprensione approfondita di tutti i costi e delle opportunità associate al replatforming è fondamentale per evitare sorprese che potrebbero compromettere il business. Il report "Replatforming Ecommerce" si propone come una guida essenziale per i retailer digitali che stanno considerando di migrare la propria piattaforma eCommerce. Offrendo una visione completa dei fattori da considerare, il documento fornisce gli strumenti necessari per prendere decisioni informate e strategiche, massimizzando le possibilità di successo in un mercato digitale in continua evoluzione.