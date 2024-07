24/07/2024 fare

Sostenibilità nel commercio: Italia nella media globale, ma emergenti in testa

Oliveira (ESW): retailer e brand devono bilanciare sostenibilità e costi competitivi per soddisfare le aspettative dei consumatori

Un recente report di ESW, leader mondiale dell'eCommerce direct to consumer (DTC), rivela che i consumatori italiani mostrano un'attenzione alla sostenibilità in linea con la media globale. L'Italia ha registrato un punteggio di 58 nell'indice di sostenibilità, leggermente superiore alla media mondiale di 55, segnando un incremento rispetto al 57 dell'anno precedente.Lo studio, che ha coinvolto oltre 18.000 consumatori in 18 mercati diversi, ha evidenziato un dato sorprendente: alcuni mercati emergenti dimostrano una maggiore sensibilità alle tematiche sostenibili rispetto alle economie più sviluppate. Paesi come India (75), Emirati Arabi Uniti (74), Cina (70) e Messico (67) si distinguono per i loro alti punteggi, mentre nazioni come Giappone (32), Germania (46), Svizzera e Canada (entrambe a 48) si collocano in fondo alla classifica.Martim Avillez Oliveira, Chief Revenue Officer di ESW, commenta: "I dati mostrano che l'attenzione dei consumatori alla sostenibilità e la preferenza per determinati brand variano notevolmente in base alla loro posizione geografica.



Di fronte a queste differenze, i retailer e i brand devono impegnarsi a soddisfare il desiderio di maggiore sostenibilità dei consumatori, mantenendo al contempo competitivi i costi."



Il report ha anche analizzato le differenze generazionali nell'approccio alla sostenibilità. I risultati mostrano una tendenza crescente tra le generazioni più giovani: la Gen Z ha ottenuto un punteggio di 61, seguita dai Millennials con 60, mentre la Gen X e i Baby Boomers si attestano rispettivamente a 53 e 49.Un altro aspetto significativo emerso dallo studio riguarda la consapevolezza del greenwashing. Il 55% degli intervistati dichiara di essere più attento a questo fenomeno rispetto all'anno precedente, mentre il 27% considera la trasparenza ambientale del brand come un fattore decisivo negli acquisti.Gli acquirenti di prodotti di lusso e coloro che apprezzano l'autenticità dei brand si dimostrano particolarmente sensibili alle tematiche sostenibili. Il 63% dei consumatori afferma di valorizzare l'autenticità e la trasparenza delle pratiche aziendali.Nonostante persista una certa incertezza sulla definizione precisa di "sostenibilità" tra i consumatori, il report suggerisce alcune azioni concrete che i brand possono intraprendere per attrarre e fidelizzare i clienti attenti all'ambiente.

Tra queste, spicca l'adozione di soluzioni di imballaggio e spedizione ecosostenibili per gli acquisti online.In un contesto globale sempre più orientato verso pratiche commerciali sostenibili, questo studio di ESW offre preziose indicazioni per le aziende che operano nel settore dell'eCommerce. La sfida per i brand sarà quella di integrare efficacemente le pratiche sostenibili nelle loro strategie di business, bilanciando le esigenze ambientali con la necessità di mantenere prezzi competitivi e soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori in termini di responsabilità sociale e ambientale.