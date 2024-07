24/07/2024 fare

Compensi dei CEO: obiettivi ESG e gender gap nelle aziende FTSE MIB

Morelli (Mercer): creazione di valore sostenibile sempre più centrale nella remunerazione variabile dei CEO

Lo studio annuale di Mercer, società di Marsh McLennan, sui compensi dei Consigli di Amministrazione delle società appartenenti all'Indice FTSE MIB rivela una crescente attenzione agli obiettivi ESG nella remunerazione dei top manager. Il 95% delle aziende ha implementato indicatori di sostenibilità nei piani di incentivazione dei CEO, dimostrando un impegno concreto verso la creazione di valore sostenibile.Marco Valerio Morelli, Amministratore Delegato di Mercer Italia, sottolinea: "La creazione di valore sostenibile diventa, sempre più, una finalità da perseguire anche attraverso la componente variabile della remunerazione, sia a breve sia a lungo termine".L'analisi evidenzia un consolidamento delle performance aziendali nel 2023, con un incremento del 7% dell'utile lordo rispetto all'anno precedente, trainato principalmente dal settore dei servizi finanziari. I compensi fissi degli Amministratori Delegati sono rimasti sostanzialmente stabili, con una lieve diminuzione del 5%.Un dato significativo emerge riguardo al raggiungimento degli obiettivi: il 67% degli AD ha superato i target prefissati, mentre è aumentata la percentuale di società con risultati inferiori alle aspettative, passando dal 18% del 2022 al 25% del 2023.



Lo studio pone l'accento sulla crescente importanza dei KPI ESG nei sistemi di incentivazione dei CEO. Il 95% delle società utilizza questi indicatori, focalizzandosi su aree chiave come ambiente, diversità e inclusione (D&I) e sicurezza sul lavoro.Particolarmente rilevante è l'attenzione al tema della diversità di genere. Il 72% delle aziende ha implementato obiettivi D&I per i CEO, con il 65% che include indicatori di gender balance nei piani di incentivazione a breve termine e il 57% in quelli a lungo termine. Nonostante ciò, persiste un significativo gender gap nelle posizioni di leadership: le donne rappresentano solo il 33% dei quadri e il 20% della dirigenza totale nelle società del FTSE MIB.Morelli commenta: "Riconoscere e beneficiare del valore della diversità di genere nei ruoli di leadership è cruciale per le aziende che mirano a genere impatti che coniugano competitività e responsabilità". Sottolinea inoltre la necessità di un concreto piano di sviluppo della leadership femminile, ambito in cui le aziende italiane sono in ritardo rispetto alla media europea.

Lo studio rileva anche una crescente adozione di piani di azionariato per i dipendenti, con 11 piani attualmente in vigore, di cui 3 attivati negli ultimi 4 anni. Questi piani prevedono generalmente sconti sull'acquisto di azioni, azioni gratuite in base agli investimenti personali e pacchetti di azioni con limiti di investimento.In conclusione, lo studio Mercer evidenzia una tendenza positiva verso l'integrazione di obiettivi di sostenibilità e diversità nelle politiche remunerative delle aziende FTSE MIB. Tuttavia, emerge la necessità di ulteriori sforzi per colmare il gender gap nelle posizioni di leadership e allinearsi agli standard europei in termini di rappresentanza femminile nei ruoli esecutivi.