24/07/2024 economia

L'evoluzione dell'azionario europeo: i settori chiave che guidano la crescita

Weis (Comgest): Farmaceutico e tech trainano il mercato azionario europeo

Nel primo semestre dell'anno, i mercati azionari europei hanno evidenziato una performance robusta, articolata in due fasi distinte. Il primo trimestre ha offerto un contesto favorevole agli investitori growth. I dati positivi del colosso Nvidia sul fronte dell'intelligenza artificiale (AI) e i piani d'investimento ottimistici degli hyperscaler statunitensi, in combinazione con le aspettative di un ritmo elevato di riduzioni dei tassi d'interesse, hanno creato un quadro propizio per i titoli growth, in particolare per il settore dell'informatica (IT). Con il trascorrere dell'anno, è emerso chiaramente come il percorso di calo dei tassi d'interesse fosse destinato a rivelarsi meno agevole e più lento di quanto inizialmente previsto. L'inflazione core, soprattutto nell'economia statunitense, è scesa ma a un ritmo più graduale rispetto alle aspettative. Novo Nordisk e ASML hanno continuato a evidenziare forza, segnando un rendimento di oltre il 40% in euro nei primi sei mesi del 2024. Nel settore farmaceutico, Novo Nordisk ha annunciato l'intenzione di acquisire gli stabilimenti di fill-finish di Catalent per soddisfare la crescente domanda riscontrata dal suo farmaco per l'obesità.



Nel corso del Capital Markets Day a inizio marzo, Novo aveva sottolineato le opportunità a lungo termine nell'area dell'obesità, ma anche il proprio impegno a investire in altri campi allo scopo di assicurare una crescita a lungo termine. La crescita di Novo Nordisk si mantiene robusta, come attestato dall'incremento del 24% del fatturato nel primo trimestre. Nella tecnologia, ottimo anche il contributo di ASML. L'AI si sta dimostrando un propulsore di crescita tangibile per il settore. ASML beneficia inoltre della corsa alla sovranità tecnologica che si traduce in un'amplificazione della capacità di produzione di semiconduttori in Asia, Stati Uniti ed Europa. A oggi, la sua offerta di macchine litografiche non ha pari in tutto il mondo. Nei servizi per le imprese, anche Experian ha espresso performance soddisfacenti. Nel quarto trimestre finanziario, la società di gestione e analisi dei dati ha dimostrato un profilo resiliente nel quadro di stretta dei mercati del credito. La guidance di incremento del fatturato nell'ordine del 6-8%, unitamente a una buona progressione dei margini quest'anno, è stata accolta favorevolmente. Infine, le azioni di Alcon sono salite sulla scia della pubblicazione dei suoi risultati per il primo trimestre e della guidance rivista al rialzo per l'intero esercizio, a cambi costanti.

La società continua a conquistare quote nel mercato delle lenti a contatto, beneficiando dei lanci continui di prodotti. Schneider Electric, grazie alla posizione di leadership nell'area dell'elettrificazione degli edifici, conquistata nell'arco di decenni, la società si posiziona in maniera ideale per un'accelerazione sostenuta della crescita in quanto i clienti si rivolgono a lei per ridurre la loro impronta ambientale. Alla luce dell'ulteriore indebolimento dell'inflazione, dei cali dei tassi d'interesse e della normalizzazione dei livelli di valutazione, soprattutto sul fronte delle small e mid cap, gli investitori potrebbero legittimamente riconcentrare l'attenzione sul propulsore fondamentale della performance a lungo termine, ossia la crescita sostenibile degli utili. Continuiamo per quanto possibile a ricercare propulsori di crescita diversificati e idiosincratici. In luglio inizieranno i Giochi Olimpici estivi 2024. Come investitori in titoli growth di qualità a lungo termine, riteniamo che la creazione di valore del portafoglio sia affidata a una squadra di "maratoneti". È possibile che in alcuni periodi il contesto esterno si riveli più o meno favorevole, le singole società registrino fasi soddisfacenti e meno soddisfacenti, ma sono state selezionate per la loro capacità di moltiplicare il tasso di crescita a lungo termine grazie alla loro qualità.





Franz Weis, CIO, Analyst/Portfolio Manager e Managing Director delle strategie azionarie europee di Comgest