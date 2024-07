24/07/2024 economia

L'evoluzione dell'AI: tre settori chiave su cui investire per il futuro

Mills O'Brien (Abrdn): opportunità in infrastrutture, data center e digital twin

A nostro avviso, la prossima generazione di aziende che trarranno vantaggio dall'AI convergerà in tre settori: l'infrastruttura energetica ed energetica alla base dell'AI; le opportunità legate ai data center; la combinazione dell'AI generativa (Gen-AI) con le tecnologie dei cosiddetti "digital twin".



Infrastruttura energetica



Si prevede che il consumo di elettricità aumenterà del 40% nei Paesi occidentali, spinto dal consumo dei data center AI e dalle politiche green. Durante una recente earnings call, il CEO di Emerson Lal Karsanbhai ha commentato che "una ricerca condotta su ChatGPT consuma da sei a dieci volte l'energia di una ricerca tradizionale su Google". Le stime della spesa in conto capitale necessaria per costruire l'infrastruttura AI continuano a salire: l'aumento della domanda è reale, ed è già in atto. Allo stesso tempo, le economie si stanno affrettando a decarbonizzare le loro reti elettriche. Le aziende che si trovano nella posizione migliore per capitalizzare questa trasformazione sono le aziende elettriche, come Schneider e WEG, e i player di apparecchiature focalizzate sulle utility, come Hubbell.



L'innovazione è necessaria anche per quanto riguarda il modo in cui le reti funzionano, e forse la stessa intelligenza artificiale può svolgere un ruolo nella progettazione di un sistema di rete più efficiente. Opportunità interessanti sono rappresentate inoltre da aziende come Itron, che offrono contatori smart e software di analisi per la rete, o aziende come Alfen in Europa, che vendono infrastrutture e software per le smart-grid.



Opportunità legate ai data center



Un'altra area di crescita strutturale proviene dai vincitori all'interno del settore dei data center che, per funzionare in modo efficiente ed affidabile, devono fare affidamento sul processo di raffreddamento e su un'alimentazione elettrica stabile. L'esigenza di forniture di energia resilienti e la lentezza degli upgrade alla rete elettrica portano a potenziali opportunità per le aziende che offrono generazione di energia di back-up e apparecchiature di alimentazione ininterrotta, come ad esempio Schneider, Siemens, ABB, Munters e Eaton. Per quanto riguarda il settore del raffreddamento, osserviamo una forte espansione, soprattutto in Asia e nei mercati emergenti che, a nostro avviso, ospiteranno molti dei futuri leader di queste tecnologie, come AVC e Aorus.

Nei Mercati Sviluppati, Vertiv ha l'esposizione più diretta al tema dei data center, con circa il 75% dei ricavi esposti al raffreddamento a liquido, un segmento con un forte potenziale di crescita.



I Digital Twin



La combinazione di digital twin (gemelli digitali) e AI generativa è molto potente. I digital twin sono una rappresentazione digitale accurata di un bene fisico, di una persona o di un processo che possono essere utilizzati per simulare i risultati e ottimizzare i comportamenti. La spina dorsale di un buon digital twin è costituita da dati accurati, abbondanti e in tempo reale. In passato, questi grandi data point in tempo reale si sono rivelati difficili da gestire, ma se combinati con l'AI generativa, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) possono riassumere le informazioni essenziali necessarie e consentire un trasferimento efficiente dei dati e l'elaborazione dei digital twin. Si tratta di una possibilità di crescita entusiasmante per le aziende che forniscono tecnologie di digital twin, come Dassault, Altair, Siemens, Aveva (di proprietà di Schneider), Nemetschek e Autodesk.

Infine, dopo un lungo periodo di elevate correlazioni e di mercati guidati da un numero ristretto di titoli, riteniamo che questa concentrazione si stia disperdendo, con i leader tecnologici del futuro che potrebbero provenire da mercati diversi da quello statunitense.



Jamie Mills O'Brien, Investment Director, abrdn