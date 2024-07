24/07/2024 economia

L'AI spinge i mercati: ecco chi vince e chi perde (e c'è l'oro)

Flossbach (Flossbach von Storch): tecnologia domina, oro sorprende

Alimentate dal boom dell'intelligenza artificiale (AI), le sei maggiori azioni dell'indice (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon e Meta) sono cresciute in media del 16% nel secondo trimestre. Questo ha aiutato l'indice S&P 500 a crescere del 3,9%, anche se la performance media di tutte le azioni dell'indice è stata di -3,1% (come misurato dall'indice S&P 500 Equal Weight). L'indice MSCI World ha presentato un quadro simile, con una componente statunitense di poco superiore al 70%, che ora è diventato un indice azionario statunitense con una componente internazionale. L'evoluzione registrata nel primo trimestre è quindi proseguita nel secondo trimestre. Il risultato semestrale dell'indice S&P 500 è un notevole 15% (compresi i dividendi in USD), mentre la performance media delle azioni dell'indice è stata solo del 4,8%, ovvero pari a quella dello storico indice Dow Jones. L'indice MSCI World ha registrato un guadagno semestrale del 15,2%, anche se la performance media delle azioni è stata solo del 5,8% (in euro, dividendi inclusi).



Nella prima metà dell'anno il produttore di semiconduttori Nvidia ha segnato un record storico in borsa. La capitalizzazione di mercato dell'azienda, che ha beneficiato enormemente del boom dell'AI, è salita da 1800 a 3100 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno. Ciò significa che oltre un quarto della crescita totale del valore dell'indice S&P 500 è attribuibile solo a Nvidia. Per gli investitori obbligazionari, il primo semestre dell'anno è stato deprimente. Le sperate riduzioni dei tassi di interesse non si sono in gran parte concretizzate. L'aumento dei rendimenti ha depresso i prezzi dei titoli in circolazione e più che diminuito i redditi da interessi. Il risultato finale è stato generalmente negativo. Misurato rispetto all'indice Bloomberg Global Aggregate per le obbligazioni di buona qualità, il rendimento complessivo (performance del prezzo delle azioni e tassi d'interesse) è pari a -0,6%. Il calo dello 0,9% (indice di performance REX) è stato addirittura superiore per i Bund tedeschi, piuttosto sicuri ma con interessi più bassi. L'oro ha registrato una forte performance nella prima metà dell'anno. Dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico di 2.

440 dollari USA per oncia troy a maggio, a fine giugno l'oro era scambiato a circa 2.330 dollari USA, il che rappresenta un aumento a sei mesi del 12,8% (in euro, addirittura del 16,1%). Questo sviluppo è degno di nota perché i tagli ai tassi d'interesse previsti all'inizio dell'anno negli Stati Uniti non si sono realizzati. È noto che gli alti tassi di interesse influiscono negativamente sulla domanda di oro senza interessi, il che ha portato gli investitori a effettuare vendite significative di ETF sull'oro. Tuttavia, l'offerta risultante è stata sovracompensata da massicci acquisti da parte delle banche centrali.



Bert Flossbach, co-fondatore di Flossbach von Storch