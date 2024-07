24/07/2024 digital

Cresce il cloud storage italiano: 12,5 milioni di dollari per la sovranità dei dati europei

Onofri (Cubbit): conferma del potenziale di scalabilità della nostra tecnologia geo-distribuita, finanziamento guidato da LocalGlobe ed ETF Partners

Cubbit, il pioniere del cloud storage geo-distribuito, ha annunciato la chiusura di un nuovo round di finanziamento da 12,5 milioni di dollari. Questo significativo apporto di capitale consentirà all'azienda di accelerare la diffusione della propria tecnologia innovativa presso i service provider e le imprese europee, offrendo loro la possibilità di riprendere il pieno controllo dei propri dati, delle infrastrutture IT e dei relativi costi. La crescita di Cubbit in Europa sarà sostenuta da questi fondi, con un focus iniziale sull'area DACH, i paesi francofoni e la Gran Bretagna. L'obiettivo è quello di consolidare ulteriormente l'adozione della tecnologia Cubbit, che già vanta oltre 350 clienti business e partnership strategiche con colossi come HPE, Equinix, Exclusive Networks e Leonardo. Una parte significativa dell'investimento sarà dedicata al potenziamento dell'ecosistema di applicazioni software compatibili con la tecnologia Cubbit, a supporto di progetti in settori cruciali come l'aerospaziale, la difesa, la cybersecurity, la sanità e la pubblica amministrazione.



Il round di finanziamento è stato guidato da LocalGlobe, fondo di venture capital leader in EMEA, e da ETF Partners, specializzato in investimenti sostenibili. Tra i nuovi investitori figurano anche Verve Ventures, 2100 Ventures, Hydra (holding del gruppo Datalogic), Growth Engine, Eurenergia e Moonstone. Inoltre, Azimut Libera Impresa SGR, CDP Venture Capital SGR e Primo Ventures hanno rinnovato la loro fiducia nella società reinvestendo. La soluzione proposta da Cubbit si inserisce in un contesto di crescita esponenziale della produzione di dati, con stime che prevedono la generazione di oltre 180 miliardi di Terabyte entro il 2025, di cui il 75% sarà creato e processato all'edge. Questa esplosione di dati pone sfide significative in termini di orchestrazione, sicurezza e sovranità, amplificando i rischi di attacchi informatici e incrementando i costi di gestione. Stefano Onofri, co-CEO e co-Fondatore di Cubbit, ha commentato: "LocalGlobe ed ETF Partners sono VC europei di primo livello, e quello in Cubbit rappresenta il loro primo investimento in Italia.

È una grande, ulteriore conferma del potenziale di scalabilità della tecnologia geo-distribuita di Cubbit. Negli ultimi anni siamo cresciuti in modo significativo e abbiamo stretto accordi chiave con player mondiali come Leonardo, HPE ed Equinix: ora è arrivato il momento di passare al livello successivo". La tecnologia Cubbit consente alle organizzazioni di creare il proprio cloud storage geo-distribuito in pochi minuti, offrendo un servizio sovrano, iper-resiliente e flessibile. La piattaforma DS3 Composer di Cubbit abilita l'orchestrazione delle risorse IT, basandosi su una tecnologia proprietaria di frammentazione e geo-distribuzione dei dati. Questo approccio innovativo garantisce non solo la protezione dei dati delle organizzazioni europee, ma anche una riduzione del 25-50% dello spazio di storage necessario rispetto alle soluzioni tradizionali, minimizzando così l'impatto ambientale del cloud. Patrick Sheehan, Managing Partner e Fondatore di ETF Partners, ha sottolineato l'importanza dell'innovazione di Cubbit nel contesto della sostenibilità ambientale: "La rivoluzione tecnologica si sta rivelando un'arma a doppio taglio: il cloud storage favorisce un'innovazione senza precedenti, ma ha un elevato costo ambientale.