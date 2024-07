17/07/2024 sport

FC Barcelona e HPE trasformeranno l'esperienza dei tifosi

Guiu (FC Barcelona): un passo avanti verso un ambiente digitalmente connesso e sicuro per l'Espai Barça

Il Futbol Club (FC) Barcelona e Hewlett Packard Enterprise (HPE) hanno siglato una partnership strategica che promette di ridefinire l'esperienza degli spettatori nel mondo dello sport. L'accordo, che si estenderà per le prossime quattro stagioni calcistiche fino al 30 giugno 2028, vede HPE diventare il nuovo Partner Ufficiale Edge-to-Cloud del progetto "Espai Barça".Questa collaborazione mira a creare un ambiente tecnologico all'avanguardia nelle nuove strutture del Barça, utilizzando soluzioni HPE Aruba Networking e HPE GreenLake cloud. L'obiettivo è consentire l'analisi dei dati in tempo reale e implementare soluzioni di sicurezza integrate, portando l'esperienza dei tifosi a un livello superiore.Juli Guiu, Vice-President of Marketing di FC Barcelona, ha sottolineato l'importanza di questa partnership: "La partnership con HPE è un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un ambiente digitalmente connesso e sicuro per l'Espai Barça. La loro vasta esperienza nelle tecnologie di connettività e cloud ci permetterà di offrire ai nostri soci, tifosi e sostenitori esperienze personalizzate".



Il progetto Espai Barça, che include la riqualificazione dell'iconico Spotify Camp Nou, si propone di diventare un centro internazionale per l'innovazione. Grazie alla tecnologia HPE, lo stadio offrirà servizi personalizzati ed esperienze su misura per i tifosi, stabilendo nuovi standard nel settore degli eventi sportivi e di intrattenimento.Tra le innovazioni previste ci sono:





Gamification e realtà virtuale per i tifosi

e realtà virtuale per i tifosi Analisi avanzate per ottimizzare le prestazioni delle squadre

Rete wireless ad alta velocità per oltre 100.000 spettatori

Implementazione futura di tecnologia 5G privata

HPE implementerà HPE GreenLake Private Cloud Enterprise con server e storage per data center, oltre a soluzioni HPE Aruba Networking. Questo setup fornirà una base comune diper i team di networking e sicurezza del FC Barcelona, garantendo visibilità end-to-end e politiche di sicurezza globali., Senior Vice President and Managing Director, Latin America and Southern Europe di HPE, ha commentato: "La tecnologia è parte integrante della crescita e dell'espansione globale dello sport, così come dell'accelerazione dell'innovazione.

HPE è lieta di essere il partner ufficiale Edge-to-Cloud di uno dei club calcistici più importanti al mondo"

.L'Espai Barça si propone di diventare non solo il miglior impianto sportivo al centro di una grande città, ma anche un faro per l'innovazione tecnologica. La partnership tra FC Barcelona e HPE permetterà di unire le forze nel percorso di evoluzione digitale del club, garantendo un'interazione e una connettività digitale sicura all'interno dello stadio.Questo accordo rappresenta un significativo passo avanti nella fusione tra sport e tecnologia, promettendo di trasformare radicalmente l'esperienza dei tifosi e stabilire nuovi standard per gli impianti sportivi del futuro. Con l'implementazione di queste tecnologie avanzate, l'Espai Barça si prepara a diventare un modello di riferimento globale per l'innovazione nel settore sportivo e dell'intrattenimento.