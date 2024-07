17/07/2024 fare

Boom degli over 70 alla guida delle aziende: nasce il primo marketplace digitale per salvarle

Trocchia (B2Scout): digitalizzazione è il nostro mantra per rivoluzionare il passaggio generazionale

Il passaggio generazionale nelle aziende italiane sta diventando sempre più critico, come evidenziato da una recente analisi di Unioncamere e Infocamere. Negli ultimi dieci anni, la presenza di imprenditori over 70 al vertice delle imprese è aumentata di un quarto, mentre quella dei giovani tra i 18 e i 29 anni ha subito un calo proporzionale. Questa tendenza sta mettendo a dura prova la continuità delle aziende familiari, con solo il 13% che riesce a raggiungere la terza generazione, secondo i dati del Family First Institute. In risposta a questa sfida emergente, nasce B2Scout, il primo marketplace digitale italiano interamente dedicato alla compravendita di aziende. Fondato dall'imprenditore torinese Simone Trocchia insieme a un team di giovani professionisti, B2Scout si propone come soluzione innovativa per facilitare l'incontro tra venditori e acquirenti di attività commerciali. "Il nostro obiettivo è aiutare imprenditori e intermediari a trovare la giusta corrispondenza per le loro esigenze di vendita e acquisto, offrendo una piattaforma che rende tutto questo facile e accessibile", spiega Trocchia.



"La digitalizzazione è il nostro mantra e crediamo che possa rivoluzionare il modo in cui le aziende cambiano proprietario". Lanciata a maggio 2022, la piattaforma ha già raggiunto risultati significativi, con oltre 4000 annunci pubblicati e un traffico mensile superiore a 20.000 utenti, in costante crescita. Questi numeri testimoniano l'efficacia di B2Scout nel colmare una lacuna nel mercato della mediazione immobiliare online, un settore in rapida espansione in Italia. Il settore della mediazione immobiliare online in Italia sta infatti registrando una crescita annua del 12%, con previsioni che indicano un valore di mercato di 22 miliardi di dollari entro il 2030. Nonostante questo trend positivo, il segmento specifico delle attività commerciali rimaneva largamente inesplorato prima dell'arrivo di B2Scout. La piattaforma si distingue per la sua interfaccia user-friendly che mette in risalto gli annunci degli imprenditori, garantendo massima visibilità. B2Scout gestisce ogni fase del processo, dalla consulenza alla gestione degli annunci, con l'obiettivo di rendere la compravendita di aziende un'operazione facile, trasparente e accessibile a tutti.

Simone Castagneri, co-fondatore di B2Scout, delinea gli ambiziosi piani futuri dell'azienda: "B2Scout intende affermarsi come provider a 360° per la compravendita di aziende entro il 2028. La nostra roadmap prevede lo sviluppo continuo della piattaforma e l'integrazione di servizi avanzati di machine learning". L'innovazione portata da B2Scout nel settore della compravendita aziendale rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione di un processo tradizionalmente complesso e poco accessibile. Offrendo una soluzione tecnologica avanzata, la piattaforma non solo facilita il passaggio generazionale nelle imprese italiane, ma apre anche nuove opportunità per imprenditori e investitori interessati a esplorare il mercato delle attività commerciali. In un contesto economico in cui il ricambio generazionale diventa sempre più cruciale per la sopravvivenza e la crescita delle aziende, iniziative come B2Scout possono giocare un ruolo fondamentale nel preservare il tessuto imprenditoriale italiano e stimolare nuovi investimenti nel settore delle piccole e medie imprese.