17/07/2024 economia

L'AI Portfolio di Hodlie rivoluziona la gestione degli investimenti crypto

La startup italiana lancia la soluzione per la gestione automatica di portafogli crypto multi-asset basata sull'AI

Nel mercato degli investimenti privati, il futuro è già qui. Hodlie, startup italiana riconosciuta come leader nella gestione automatizzata in criptovalute basata su Intelligenza Artificiale, lancia l'AI Portfolio, la prima soluzione per la gestione automatica di portafogli crypto multi-asset. Selecionata da Banca Generali e IRTOP Consulting nell'Osservatorio ECM AI come una delle 34 startup più promettenti del panorama nazionale in ambito AI, Hodlie rappresenta un punto di riferimento nell'innovazione tecnologica. L'AI Portfolio rappresenta un significativo passo in avanti nel mercato degli investimenti privati, ampliando l'offerta di soluzioni tecnologiche di trading per la gestione di digital assets. Le principali caratteristiche di questo innovativo strumento sono il ribilanciamento continuo ed automatizzato, la diversificazione e la gestione su misura del portafoglio. Gli AI Portfolio gestiscono simultaneamente fino a 15 diversi crypto-asset e ne ribilanciano l'allocazione all'interno di un portafoglio ogni 12 ore al fine di ottimizzare la performance e diminuire il rischio.



"Gli investimenti in criptovalute devono essere accessibili a tutti", dichiara Gianluca Sommariva, CEO di Hodlie. "Con l'introduzione dell'AI Portfolio, vogliamo riscrivere le regole degli investimenti in criptovalute. Si tratta infatti di una soluzione che consentirà ai nostri clienti di accedere ad un mercato notoriamente complesso grazie ad una tecnologia AI di ribilanciamento automatico del portafoglio, personalizzato in base al profilo di rischio dell'investitore". L'AI Portfolio è una soluzione altamente tecnologica ma risponde alle più semplici esigenze dei clienti, che hanno chiesto un'esperienza d'investimento completa e "su misura". Dopo un anno di attività, Hodlie crede fortemente che l'AI possa stabilire nuovi standard nel mercato degli investimenti.