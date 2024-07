10/07/2024 leisure

Digitale: in Italia è davvero il motore della trasformazione economica?

I dati annuali di Anitec-Assinform sono positivi, ma con margini di crescita importanti per i prossimi anni

L'intelligenza artificiale, in particolare, sta dimostrando un potenziale straordinario. Le previsioni indicano che il valore di mercato delle soluzioni di Intelligenza Artificiale e Cognitive Computing triplicherà nei prossimi anni, riflettendo la rapida adozione di queste tecnologie da parte delle aziende italiane in tutti i principali settori economici.</p><p>Il cloud computing, d'altra parte, sta contribuendo significativamente alla crescita del segmento dei Servizi ICT, che ha registrato un aumento del 9% nel 2023, raggiungendo un valore di 16,2 miliardi di euro. Questa tecnologia sta permettendo anche alle piccole e medie imprese di accedere a risorse computazionali avanzate, stimolando l'innovazione e la competitività.</p><p>L'impatto di queste tecnologie si riflette anche in altri segmenti del mercato digitale. Il Software e le Soluzioni ICT hanno visto una crescita del 5,8%, raggiungendo i 9,1 miliardi di euro, mentre i Contenuti e la Pubblicità Digitale sono cresciuti del 5,5%, toccando i 15,2 miliardi di euro.

</p><p>In conclusione, il digitale, con l'intelligenza artificiale e il cloud in prima linea, sta ridisegnando il panorama economico italiano. Con una crescita costante e previsioni ottimistiche, questa trasformazione digitale promette di portare l'Italia verso una nuova era di innovazione e prosperità economica, guidata dalla tecnologia e dall'innovazione digitale.</p>