03/07/2024 sport

La tecnologia dietro la nazionale tedesca di calcio

Glenk (SAP SE): con SAP Sports One ha cambiato l'approccio alla preparazione agli Europei

La nazionale tedesca di calcio si affida alla tecnologia per ottenere un vantaggio competitivo agli Europei in corso. La soluzione SAP Sports One fornisce al team di allenatori analisi approfondite in tempo reale su giocatori e squadra, rivoluzionando la preparazione tattica.Benjamin Glück, assistente allenatore dell'A-team della nazionale tedesca, sottolinea l'importanza di SAP Sports One: "Ci permette di condividere in modo efficiente con i nostri giocatori insight tattici e informazioni chiave sui nostri prossimi avversari. E accedendo al software da un tablet, possiamo anche fornire a tutti gli ultimi aggiornamenti quando la squadra è nello spogliatoio poco prima del calcio d'inizio o durante l'intervallo".La piattaforma offre funzionalità avanzate come:





Analisi video e visualizzazioni per studiare gli avversari

SAP Penalty Insights per preparare i rigori

per preparare i rigori SAP Team One , app di messaggistica per la comunicazione con i giocatori

, app di messaggistica per la comunicazione con i giocatori Monitoraggio dello stato di salute e benessere dei giocatori

Una partnership di successoLa collaborazione trae larisale ai Mondiali 2014, vinti dalla Germania.

Oggi oltre 1.000 utenti della DFB utilizzano SAP Sports One.Fadi Naoum, vicepresidente senior di SAP, afferma: "La nostra collaborazione di successo con la nazionale tedesca è stata un fattore chiave nella decisione di SAP di trasformare il prototipo che abbiamo sviluppato per la DFB in un prodotto standard. Ora, club e associazioni di 19 Paesi utilizzano SAP Sports One".Il futuro dell'innovazione



La DFB punta sull'intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente l'analisi dei dati. Christofer Clemens, responsabile Scouting della DFB, spiega: "Speriamo che l'intelligenza artificiale ci semplifichi il complesso compito di analizzare queste grandi quantità di dati".Martin Vogelbein, responsabile del progetto SAP Sports One per la DFB, aggiunge: "Speriamo che il copilota di AI generativa di SAP, Joule, porti enormi vantaggi in termini di consolidamento dei report delle partite".La partnership tra SAP e DFB continua a evolversi, promettendo innovazioni che potrebbero ridefinire il modo in cui le squadre di calcio si preparano e competono ai massimi livelli.