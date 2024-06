03/07/2024 marketing

Shopify pensa a una nuova esperienza di acquisto con oltre 150 aggiornamenti e l'AI

Picazio (Shopify): POS Go eleva l'interazione dei consumatori con lo store fisico per strizzare l'occhio all'omnicanalità

Shopify, il sistema operativo per l'infrastruttura di business, ha introdotto oltre 150 aggiornamenti di prodotto durante la Summer '24 Edition, uno degli appuntamenti annuali di presentazione delle novità sviluppate dall'azienda a livello globale. Le nuove funzionalità mirano a efficientare l'esperienza di brand e consumatori in termini di gestione del business, acquisti e vendite, rispondendo alle crescenti necessità del commercio unificato. Le soluzioni potenziano l'integrazione dei canali di vendita, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e forniscono una visione dettagliata e centralizzata delle operazioni aziendali. Tra le principali novità spiccano Shopify POS Go, un dispositivo mobile all-in-one progettato per abbattere le barriere nell'acquisto su diversi canali dello stesso brand, e Shopify POS Terminal, una soluzione hardware di pagamento con display cliente completo. "POS Go porta l'esperienza di checkout direttamente a loro, migliorando l'esperienza complessiva e riducendo al minimo gli elementi di contrasto. È comodità, comfort e tecnologia all'avanguardia, riuniti in un'unica soluzione", ha spiegato Paolo Picazio, Country Manager per l'Italia di Shopify.



Shopify sta integrando l'intelligenza artificiale nella sua piattaforma per aiutare i merchant a sfruttare le ultime innovazioni tecnologiche. Le funzionalità AI sono state integrate tramite una suite dedicata di strumenti, tra cui Media Editor, utilizzato per creare e archiviare oltre un milione di immagini generate dall'AI, e Shopify Magic, che suggerisce raccomandazioni intelligenti per la classificazione dei prodotti. Le Suggested Replies, alimentate dall'AI di Shopify Magic, creano risposte pre-scritte per fornire un customer service più rapido ed efficiente. Inoltre, Shopify sta ripensando la soluzione Markets, uno strumento di gestione cross-border che funzionerà come centro di comando per i merchant, consentendo loro di espandersi tramite vendite transfrontaliere, B2B o retail fisico attraverso Shopify POS. Oltre un quarto di tutti i merchant Shopify sono basati nell'area EMEA, rappresentando il 6% di tutto l'eCommerce nei primi cinque mercati in Europa. Con questi aggiornamenti, Shopify mira a fornire ai brand una visione sempre più unificata e strategica per affrontare le sfide del commercio moderno e offrire un'esperienza di acquisto senza frizioni ai consumatori.

Shopify continua a investire nell'innovazione per supportare i merchant nella loro crescita e nell'offerta di un'esperienza di acquisto sempre più fluida e personalizzata. L'azienda riconosce l'importanza di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e di fornire soluzioni all'avanguardia che consentano ai brand di distinguersi in un panorama competitivo. "In Shopify, il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri merchant gli strumenti e le risorse necessarie per avere successo in un mondo in rapida evoluzione", ha dichiarato Harley Finkelstein, President di Shopify. "Continuiamo a investire in innovazione e a collaborare con i nostri partner per offrire soluzioni che semplifichino la gestione del business e migliorino l'esperienza di acquisto per i consumatori". Con l'introduzione di queste novità, Shopify si conferma come un partner strategico per i brand che desiderano crescere e scalare il proprio business in modo efficiente. La piattaforma offre una suite completa di strumenti che coprono tutti gli aspetti del commercio, dalla gestione dei prodotti alla logistica, dal marketing ai pagamenti, consentendo ai merchant di concentrarsi sulla crescita del proprio brand.

Inoltre, l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella piattaforma Shopify apre nuove opportunità per i merchant, consentendo loro di automatizzare attività ripetitive, migliorare l'efficienza operativa e offrire un'esperienza di acquisto più personalizzata ai clienti. Con l'AI, i brand possono analizzare i dati dei clienti, generare contenuti su misura e fornire raccomandazioni di prodotto pertinenti, aumentando così il coinvolgimento e la fedeltà dei consumatori. L'impegno di Shopify nel supportare i merchant non si limita solo alla tecnologia. L'azienda offre anche una vasta gamma di risorse educative, come webinar, guide e corsi online, per aiutare i brand a sviluppare le competenze necessarie per avere successo nell'eCommerce. Inoltre, la community di Shopify, composta da imprenditori, sviluppatori e partner, fornisce un supporto prezioso e opportunità di networking per i merchant. Con questi aggiornamenti e il continuo impegno nell'innovazione, Shopify si posiziona come un leader nel settore dell'eCommerce, fornendo ai merchant gli strumenti e le risorse necessarie per prosperare in un mercato in continua evoluzione. I brand che scelgono Shopify come partner strategico possono beneficiare di una piattaforma scalabile, flessibile e all'avanguardia, che li aiuta a raggiungere i loro obiettivi di crescita e a offrire un'esperienza di acquisto eccezionale ai loro clienti.