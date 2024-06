03/07/2024 marketing

Le PMI italiane alla riscossa sui social: 5 strategie vincenti per battere i colossi delle multinazionali

Piccaia (Stay Tuned!): autenticità e flessibilità sono le chiavi del successo anche per le piccole imprese italiane

Secondo il rapporto "Imprese e ICT 2023" dell'Istat, le piccole e medie imprese italiane mostrano ancora un ritardo significativo nella digitalizzazione. Solo il 57,3% di esse utilizza i social media per interagire con la clientela, mentre appena il 28,5% ne impiega più di due. Ancora più bassa la percentuale di PMI che ha sviluppato un'app mobile dedicata ai clienti, ferma al 7,2%. Nonostante questi dati poco incoraggianti, la digitalizzazione rimane un fattore cruciale per la competitività delle PMI, con i social media che assumono un ruolo sempre più strategico. Rispetto alle multinazionali, le PMI possono sfruttare la loro dimensione più contenuta per creare una comunicazione più diretta e autentica con i clienti, compensando così le limitate risorse a disposizione. Jessica Piccaia, fondatrice di Stay Tuned!, agenzia di digital marketing specializzata nel supporto a brand, professionisti e PMI in Italia, ha individuato 5 punti di forza delle piccole e medie imprese sui social media:



- Autenticità e prossimità: Le PMI possono stabilire una connessione più diretta con le proprie community, generando un passaparola genuino e trasformando gli utenti in veri brand ambassador.



- Flessibilità e agilità: Processi decisionali più snelli permettono alle PMI di adattarsi rapidamente alle nuove tendenze e sperimentare strategie innovative, un vantaggio cruciale nell'era dell'AI generativa. - Personalizzazione del messaggio: La conoscenza approfondita del target locale consente alle PMI di creare contenuti e campagne più risonanti con il proprio pubblico di riferimento. - Metterci la faccia: Le PMI hanno l'opportunità di personalizzare la loro identità aziendale sui social media, aumentando l'identificazione del cliente con il brand. Piccaia sottolinea: "È necessario valutare attentamente tutti i pro e i contro, considerando fattori come il tasso di turn over del personale e l'allineamento con i valori aziendali". - Connessione profonda con il territorio: Le PMI possono mostrare efficacemente il loro impatto sulla comunità locale, creando una rete potente sia online che offline. Stay Tuned!, con il suo team interamente femminile, si è distinta nel settore rendendo accessibile il social media marketing a numerosi brand, professionisti e PMI. L'agenzia ha collaborato con clienti in settori diversificati, dall'hotellerie al Food&Beverage, dalla moda al beauty, fino al campo medico.

Per il futuro, Stay Tuned! punta a consolidare la sua posizione come agenzia specializzata in servizi iper-personalizzati e ad espandere la sua offerta con la nuova linea di business "Social Media Tutoring e Strategy". Questo nuovo servizio mira a fornire alle imprese gli strumenti per gestire autonomamente la propria presenza sui social, garantendo al contempo un monitoraggio costante da parte delle professioniste del team.