03/07/2024 marketing

L'Addio ai cookie di terze parti: gli inserzionisti sono pronti al cambiamento?

Studio Taboola-YouGov: solo il 25% degli advertiser è pronto all'abbandono dei cookie

Secondo un recente studio condotto da YouGov per conto di Taboola, piattaforma leader mondiale nell'offerta di raccomandazioni per l'open web, gli inserzionisti non sono ancora pronti ad affrontare un futuro senza cookie di terze parti.

Nonostante la decisione di Google di ritardare questo processo di cambiamento, il tema resta molto delicato e impone agli advertiser una profonda riflessione su come prepararsi a un mondo senza cookie e sugli effetti che ciò avrà sulle dinamiche commerciali. Lo studio ha intervistato i decision maker del settore pubblicitario e del marketing per capire meglio le loro previsioni sull'impatto di questa rivoluzione sulle attività di pianificazione e sulla decisione di investire in determinati canali pubblicitari.

I risultati mostrano che solo il 25% degli intervistati si dice completamente pronto per l'abbandono dei cookie, mentre il 46% è d'accordo con la decisione di Google di ritardarne l'eliminazione. Gli inserzionisti prevedono di cambiare le modalità di spesa in un mondo senza cookie: il 44% degli intervistati prevede di spostare gli investimenti pubblicitari su canali diversi, man mano che il cambiamento si concretizzerà.





In un contesto privo di cookie, gli advertiser hanno individuato alcuni canali che potranno garantire prestazioni e migliori ritorni sugli investimenti, nello specifico search e native ADV. Lo studio indipendente di YouGov, condotto per conto di Taboola, ha intervistato 202 responsabili di pubblicità e marketing di aziende statunitensi con almeno 100 dipendenti, fornendo una fotografia della situazione attuale e delle sfide che il settore dovrà affrontare in un futuro sempre più prossimo.